Erdoğan'ın başdanışmanının kitabından: Bütün despotluklar kısa sürede eskir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Prof. Şükrü Karatepe'nin 30 yıl önce yazdığı kitabının güncellenmiş hâlini Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar verdi. Munyar kitabın önsöz öncesinde yazılan ve Avusturyalı ünlü yazar Stefan Zweig’in “Vicdan Zorbalığa Karşı” kitabından yaptığı alıntıyı paylaştı. Munyar'ın paylaştığı alıntıda, "Bütün despotluklar kısa sürede eskir, bütün ideolojiler ve onların geçici zaferleri kendi zamanları içinde sona erer. Yalnız düşünce özgürlüğü fikri, hiçbir zaman yenilmez, her zaman geri döner" ifadeleri yer aldı.

Munyar "Düşünce özgürlüğü fikri hiçbir zaman yenilmez" başlığıyla yayımlanan yazısında Karatepe'nin kitabına ilişkin olarak bilgiler paylaştı. Munyar yazısında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “BRICS Artı Zirvesi”ne katıldığı Johannesburg’a (Güney Afrika) hareketinden önce Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu’nda Başdanışmanlarından Prof. Şükrü Karatepe, güncellediği bir kitabını verdi:

- Türk Anayasa Hukuku, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine” Uyumlu...

Türkiye’yi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne taşıyan Anayasa değişikliğinin mimarı Komisyon’un Başkanı olan Prof. Şükrü Karatepe’nin 30 yıl önce yazdığı kitabın güncellenmiş hali, yeni sistemi anlamak açısından önemliydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın eşlik ettiği seyahatin 9 saat süren yolculuk bölümünde Prof. Karatepe’nin kitabını inceledim.

Prof. Karatepe’nin önsöz öncesinde Avusturyalı ünlü yazar Stefan Zweig’in “Vicdan Zorbalığa Karşı” kitabından yaptığı alıntı dikkatimi çekti:

- Bütün despotluklar kısa sürede eskir, bütün ideolojiler ve onların geçici zaferleri kendi zamanları içinde sona erer. Yalnız düşünce özgürlüğü fikri, hiçbir zaman yenilmez, her zaman geri döner. Geçici bir süre susturulacak olduğunda, hiçbir tehlikenin erişemeyeceği yere, vicdanın en derin bölgesine sığınır.

Prof. Karatepe, Stefan Zweig’ten alıntısını şu cümlelerle noktalamıştı:

- Muktedirlerin, ağzını kapatarak özgür ruhu mağlup ettiklerini sanmaları boşunadır. Çünkü, her yeni doğan insanla birlikte yeni bir vicdan doğar. Daima birileri çıkıp, insanlığın vazgeçilmez hakları uğruna, eski kavgayı yeniden başlatması gerektiğini hatırlar.

Prof. Karatepe, kitaptaki önsözünde “Anayasa Hukukunun Genel İlkeleri”ile “Türk Anayasa Hukukunun Gelişimi”ni ayrı kitaplar halinde 30 yıl önce yazdığını anımsatıp, sürdürdü:

- 1982 Anayasası’na gönlüm bir türlü ısınmadığından kapsamlı bir “Türk Anayasa Hukuku” yazmak için 1982 Anayasası’nın yürürlükten kalkmasını bugüne kadar bekledim.

Önsözde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel teşekkür vardı:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı siyaseti olmasa, hükümet sistemi değişmez ve bu kitap yeniden yazılmazdı. Başkanlık sistemini hayata geçirme mücadelesi verirken, çevresinde bulunarak heyecanını paylaşmama izin veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.

Kitapta “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” bölümünün altını çizdim, “Olağan Durum Kararnameleri”nin sınırları şöyle işaretlenmişti:

- Temel haklar, kişi hakları ve siyasi haklar Cumhur-başkanlığı kararnamesi ile düzenlenemez.

- Anayasa-da mutlaka kanunla düzenlenmesi emredilen, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması, ceza ve ceza yerine geçen güvenlik önlemleri; vergi, resim, harç gibi mali yükümlülükler konusunda Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılamaz.

- Kanunla açıkça düzenlenmiş konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.

- Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması haline, kanun hükümleri uygulanır.

- TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.

Prof. Şükrü Karatepe’nin güncellediği kitabı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlamak için önemli bir rehber niteliği taşıyor...