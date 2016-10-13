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Spor

Erdoğan'ın Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, başkan adaylığını açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığını yürüten Harun Erdenay, seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı

13 Ekim 2016 14:19

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adaylığını açıkladı.

Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Hayatımı adadığım, hem sporcu hem de spor adamı olarak hizmet etmekten gurur duyduğum, ay-yıldızlı formasını yıllarca şerefle taşıdığım Türkiye basketbol camiasının yeni dönem yönetimine adaylığımızı açıklamaktan memnuniyet ve heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı. 

Türk basketbolunun ihtiyaç duyduğu yenilikleri yaparak, sporu daha büyük başarılara ve yurdun dört bir yanına taşımak için kulüplere, sporculara, antrenörlere, spor adamlarına, çocuklarını basketbol sevdası peşinde yalnız bırakmayan ailelere karşı sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Türkoğlu, yönetim kurulu üyeliğine aday arkadaşlarıyla, hem Türkiye içinde hem de uluslararası platformlardaki birikimlerini ve vizyonlarını paylaşmak için yola çıktıklarını vurguladı.

Basketbol Federasyonunun Olağan Genel Kurulu, 26 Ekim Çarşamba günü Ankara'da yapılacak.

Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, dün yaptığı açıklamada, başkanlığı yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

 

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