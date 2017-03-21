T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'ın başdanışmanı, Demirtaş'a tazminat ödeyecek

Oktay Saral, Demirtaş'a 9 bin lira manevi tazminat ödeyecek

21 Mart 2017 20:58

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medyada kişilik haklarına hakarette bulunduğu gerekçesiyle, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 9 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi. 

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Saral, 19 Ağustos 2016 tarihinde HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Almanya'ya yaptığı bir ziyarette Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından bir not ile paylaştı. Paylaşım üzerine Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, Saral hakkında tazminat davası açtı.

Demirtaş'ın Oktay Saral hakkında açtığı tazminat davasının ilk duruşması bugün Diyarbakır 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada söz hakkı verilen Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, davalı Oktay Saral'ın mahkemeye gönderdiği dilekçe ile sosyal medya paylaşımlarını inkar etmediğini belirterek, "Bu paylaşımlar müvekkilimin kişilik haklarını zedelemektedir" dedi.

Dosyaya gelen evrakları okuyan Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimi, Saral'ın avukatının, mahkemenin yetkisiz olduğuna dair itirazda bulunduğunu söyledi. İtiraza ilişkin kararını açıklayan mahkeme davanın görülmesinde yetkili olduğu için Saral'ın avukatının talebini reddetti.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, açılan davanın kabulüne karar vererek, 9 bin lira manevi tazminatın 19 Ağustos 2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte Saral'dan alınarak, Demirtaş'a verilmesine hükmetti. 

 

ETİKETLER

selahattin demirtaşoktay saralmahsuni karamanhakarettazminaterdoğanbaşdanışman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24