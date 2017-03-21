Erdoğan'ın başdanışmanı, Demirtaş'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medyada kişilik haklarına hakarette bulunduğu gerekçesiyle, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 9 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Saral, 19 Ağustos 2016 tarihinde HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Almanya'ya yaptığı bir ziyarette Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından bir not ile paylaştı. Paylaşım üzerine Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, Saral hakkında tazminat davası açtı.

Demirtaş'ın Oktay Saral hakkında açtığı tazminat davasının ilk duruşması bugün Diyarbakır 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada söz hakkı verilen Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, davalı Oktay Saral'ın mahkemeye gönderdiği dilekçe ile sosyal medya paylaşımlarını inkar etmediğini belirterek, "Bu paylaşımlar müvekkilimin kişilik haklarını zedelemektedir" dedi.

Dosyaya gelen evrakları okuyan Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimi, Saral'ın avukatının, mahkemenin yetkisiz olduğuna dair itirazda bulunduğunu söyledi. İtiraza ilişkin kararını açıklayan mahkeme davanın görülmesinde yetkili olduğu için Saral'ın avukatının talebini reddetti.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, açılan davanın kabulüne karar vererek, 9 bin lira manevi tazminatın 19 Ağustos 2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte Saral'dan alınarak, Demirtaş'a verilmesine hükmetti.