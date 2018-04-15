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Spor

Erdoğan'ın Başakşehir çağrısına tepki: Mussolini'nin Lazio'su, Franco'nun da Real Madrid'i vardı...

"Biz ise şampiyon kim olacak diye hâlâ merak ediyoruz"

15 Nisan 2018 14:11

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Medipol Başakşehir için yaptığı "tribünleri doldurma" çağrısı, sosyal medyada tepki çekti. T24 yazarı Hasan Cemal, konuya ilişkin bir haberi alıntılayarak "Mussolini’nin Lazio’su, Franco’nun Real Madrid’i vardı, Erdoğan’ın Başakşehir’i neden olmasın?" dedi.

Avukat Aslı Kazan da, Galatasaray - Başakşehir maçının bu akşam oynanacağını hatırlatarak "TFF Başkanı, en büyük medya patronu oldu. Cumhurbaşkanı Başakşehir için çağrı yapıyor. Biz ise şampiyon kim olacak diye hâlâ merak ediyoruz" diye yazdı.

Galatasaray'dan son dakikalar isimli Twitter kullanıcısının paylaşımında şu ifade yer aldı:

"Cumhurbaşkanı da dahil her vatandaş istediği takımı destekleyebilir. Ancak maç öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir açıklama yapması ve vatandaşları Başakşehir'i desteklemeye davet etmesi hoş değil."

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Tayyip ErdoğanBaşakşehirHasan CemalAslı Kazan

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