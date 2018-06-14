Erdoğan'ın ‘Baraj altında kalmalı' talimatına HDP'den tepki: Suça teşvik ediyor, hile ve baskıyla oylarımızı çalmayı planlıyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partilerine ilişkin "Baraj altında kalmalı" açıklamasına tepki gösterdi. HDP'den yapılan açıklamada, "AKP Genel Başkanı Erdoğan açıkça suça teşvik ediyor. HDP'yi baraj altında bırakmak için hile ve baskıyla oylarımızı çalmayı planlıyor" dendi.

TIKLAYIN - İşte Erdoğan'ın, 'Bunu dışarıda konuşmam' diye verdiği HDP talimatı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumartesi akşamı AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ‘Mahalle Başkanları Toplantısı'nda, “Bunu dışarıda konuşmam” notuyla yaptığı konuşmada, HDP'nin baraj altında kalması için çalışma talimatı verdiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının sosyal medyada gündem olmasının ardından HDP Genel Merkezi'nin resmi Twitter'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, "AKP Genel Başkanı Erdoğan açıkça suça teşvik ediyor. HDP'yi baraj altında bırakmak için hile ve baskıyla oylarımızı çalmayı planlıyor. Çünkü HDP Meclis’te olmazsa 400'den fazla vekil kazanacağını biliyor. İşte bunu engellemek için 24 Haziran'da bir oy HDP'ye bir oy Demirtaş'a" dendi.