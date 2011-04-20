Erdoğan'ın balında zehir bulundu

T24

Geçtiğimiz ay, 5 gün boyunca Moskova, Kazan, Çanakkale, Mekke, Medine ve Cidde'de temaslarda bulunan Başbakan Erdoğan'ın, yoğun tempoya rağmen nasıl zinde kaldığı merak konusu olmuş ve Erdoğan'ın 'kestane balı' tükettiği ortaya çıkmıştı.Başbakan Erdoğan, kendisiyle birlikte seyahat eden bir gazetecinin uçakta rahatsızlanması üzerine zindelik formülünü anlatmıştı: "Ilık su içine bir tatlı kaşığı kestane balı karıştırıp hemen getirin. İçsin, hiçbir şeyi kalmaz."İşte o kestane balını Türkiye'den ithal eden Almanya, ürünün içinde zehirli bitkisel madde tespit edildiğini açıkladı.Stuttgart kentindeki Kimya ve Veteriner Araştırma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen kestane balında zehirli ''grayanotoksin'' maddesine rastlandığı belirtildi.Söz konusu maddenin çiçeklerde, yapraklarda ve polenlerde görüldüğü, üzerinde araştırma yapılan bala bu zehirli maddenin polen toplayan arılar vasıtasıyla girmiş olduğu ifade edildi.Baldaki zehirli maddenin, insanlarda mide ve bağırsak rahatsızlığı gibi zehirlenme belirtileri gösterdiği kaydedildi.Başbakan Erdoğan'ın Zaman gazetesinin Ankara temsilcisi Mustafa Ünal'a tavsiyesiyle duyulan kestane balı hakkında bilgiler de gündeme gelmiş ve Alman bilimadamlarının araştırmalarına göre, yara tedavisinde antibiyotikten daha etkili olduğu belirtilmişti.