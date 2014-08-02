Erdoğan'ın Balıkesir mitingine 2 kez zorunlu ara

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir’de halka seslendi. Erdoğan'ın açıklamaları sırasında yaşanan teknik arıza nedeniyle mitinge iki kez kısa süreli ara verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Erdoğan, "İsrail dün sağlanan ateşkese uymadı. Bunlar kana doymaz. Ama o doyamadıkları kanda boğulacaklar" dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

Çocuk kadın yaşlı demediler ölüm yağdırdılar. Dünya şu anda yüzlerce çocuk bin beşyüz kişi öldükten sonra çok cılız şekilde ilgilenmeye başladı.

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Er ya da geç çıkacak.

Uluslararası toplum artık İsrail’in bu soykırım sevdasının önüne geçmelidir.

Bizim polisimiz İstanbul Taksim’de cam çerçeve kıran sokaktaki inşalara saldıran vandallara biber gazı ve tazyikli suyla karşılık verdiğinde batılı medya ayağa kalkıp günlerce bunu konuşuyordu.

"Senin canın can da öbürküler patlıcan mı?"

Ey ABD ey Avrupa sen de konuşuyordun. ABD, Avrupa şimdi neredesin. Çünkü bu başka bir türlü ittifak.

Şimdi bir tane askerleri esir alındı diye İsrail feryat ediyor. Sen onu konuşuyorsun da 1500 şehidin hesabını kim verecek.

Seninki can da öbürküler patlıcan mı ya. Patlıcan mı?

"Geçti o günler"

Biz bu soykırımı durdurmak istediğimizde İsrail bundan rahatsız oluyor. İstiyor ki Türkiye eskisi gibi sussun. Geçti o günler.

Sadece İsrail değil içerden de birileri rahatsız oluyor.

Birden bire Türkmen kardeşlerimizi hatırladılar. Biz ne kadar Gazze için mücadele ediyorsak en az Gazze kadar hatta daha fazla Türkmen kardeşlerimizi için mücadele ediyoruz.

Biz Türkmenlere yardım etmek için uğraşırken Pensilvanya’nın uzantıları Adana’da tırlara saldırdı.

Gitsinler bizi Suriye’deki, Irak’taki Türkmenlere sorsunlar.

Erdoğan'ın konuşması sırasında yaşanan teknik bir sorun nedeniyle mitinge bir süre ara verildi. Sonrasında Erdoğan tekrar sahneye çıkarak konuşmasına devam etti...

MHP genel Başkanının siyasi tarihi boyunca yaptığı en iyi iş boyun eğmek vagon olmak ve hakaret etmek. Ne Kılıçdaroğlu ne de Bahçeli’nin bir tane başarısını göremezsiniz.Erdoğan konuşmasının bir bölümde, Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Mehmet Akif Ersoy’un mezarında İstiklal Marşı ile ilgili söylediği sözlerin yer aldığı videoyu vatandaşlara izletti.

Erdoğan bu sırada tekrar kürsüden inerek sahne arkasına gitti. Bu sırada bir süre daha mitinge ara verildi.

Babasının arkadaşı merhum Akif. Ama o kitabedeki; “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” Bu İstiklal Marşı mı yoksa anakkale şehitleri mi. Ekmel Bey Çanakkale şehitleri diyor. Ben Kılıçdaroğlu’nun çakma olduğunu biliyordum da bunu da çakma olduğunu yeni öğrendim. Dürüst ol dürüst. İsminin önünde Profesör olması seni bir yere getirmez. Adam gibi adam olacaksın dürüst olacaksın. Bu ülkede siyasete dürüstlüğü biz getirdik. MHP’yi de kasetlerle esir aldılar. Bize de şantaj yaptılar biz boyun eğmedik. Bu şantajdan da onları biz kurtaracağız. İnlerine gireceğiz dedik. Girdik. Devam edecek. bakın İstanbul’da şov yapıyorlar o şov yapanlar da bunu hesabını verecek.