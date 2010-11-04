-ERDOĞAN'IN BAHÇELİ'YE AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASINA RET ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''yaptığı yazılı açıklamada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aleyhinde açtığı 10 bin TL'lik manevi tazminat davası reddedildi. Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Erdoğan'ın avukatı Ece Akyürek ile Bahçeli'nin avukatı Hamit Kocabey katıldı. Avukat Akyürek, müvekkilinin ''kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu'' ileri sürerek, davanın kabul edilmesini talep etti. Avukat Kocabey ise ''kişilik haklarına saldırının söz konusu olmadığını'' savunarak, davanın reddine karar verilmesini istedi. Yargıç Zerrin Berke, davanın reddine karar verdi. Davanın dilekçesinde, Bahçeli'nin, 27 Temmuz 2010 tarihinde, ''Son PKK terör saldırıları ile artan etnik tahrikler'' hakkında yaptığı yazılı basın açıklamasında, ''siyasi eleştirinin ötesinde, Başbakan Erdoğan'ı ağır biçimde suçlayıcı ve aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı'' iddia edilmişti. Dilekçede, Bahçeli'den, yasal faiziyle birlikte 10 bin TL manevi tazminat talebinde bulunulmuştu.