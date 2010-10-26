-ERDOĞAN'IN, BAHÇELİ'YE AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI REDDEDİLDİ ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye açtığı manevi tazminat davası reddedildi. Başbakan Erdoğan'ın, 21 Temmuz 2010'da yaptığı yazılı açıklamada, ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' gerekçesiyle Bahçeli'ye açtığı 20 bin TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı. Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu ile Bahçeli'nin avukatı Hamit Kocabey katıldı. Avukat Cemaloğlu, ''Bahçeli'nin, yazılı açıklamasıyla Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu'' ifade ederek, manevi tazminata hükmedilmesini istedi. Avukat Kocabey ise tarafların siyasetçi olduklarına dikkat çekerek, ''Yapılan eleştiriler sert. Ancak kişilik haklarına saldırı niteliğinde değil. Davanın reddedilmesini talep ediyoruz'' dedi. Yargıç Zerrin Berke, bu beyanları dinlemesinin ardından davanın reddedildiğini açıkladı.