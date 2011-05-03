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ERDOĞAN'IN BAHÇELİ'YE AÇTIĞI DAVAYA RET ANKARA (A.A) 

03 Mayıs 2011 16:15

-ERDOĞAN'IN BAHÇELİ'YE AÇTIĞI DAVAYA RET ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaptığı bir konuşmada ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aleyhinde açtığı 20 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına, Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan ile Bahçeli'nin avukatı Hamit Kocabey katıldı. Avukat Sevencan davanın kabul edilmesini talep etti, avukat Kocabey ise davanın reddine karar verilmesini istedi. Hakim Hacı Ömer Ilgın, davanın reddine karar verdi. Davanın dilekçesinde, Bahçeli'nin 28 Kasım 2010'da Antalya'nın Alanya ilçesinde Okurcalar Belediyesince yaptırılan arıtma tesisinin açılış konuşmasında, ''Erdoğan'ın şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu'' ileri sürülmüştü. ''Bahçeli'nin, dava konusu ifadeleri ile eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı'' iddia edilen dilekçede, Devlet Bahçeli'den yasal faiziyle birlikte 20 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

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