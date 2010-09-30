-ERDOĞAN'IN BAHÇELİ'YE AÇTIĞI DAVALARA RET ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' gerekçesiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aleyhinde açtığı 100'er bin liralık iki tazminat davası reddedildi. Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tazminat davalarının bugünkü duruşmalarına, Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu ile Bahçeli'nin avukatı Hamit Kocabey katıldı. Avukat Cemaloğlu, ''siyasi mücadelede karşılıklı beyanların seviyesinin değiştiğini'' belirterek, ''Başbakan Erdoğan'a hakaret teşkil edecek demeçler verildiğini'' ileri sürdü. Cemaloğlu, ''Müvekkilime, parti başkanı ve başbakan olarak tahammül sınırını aşacak ithamlarda bulunulmuştur. Seviyenin korunması, karşılıklı beyanlardaki üslubun düzelmesi için son merci mahkemeler olmalıdır. Mahkemelerin, 'tahammül edilmesi gerekir' düşüncesi ile davaları reddetmesi hakaretin devamına yol açmaktadır'' dedi. Dava konusu sözlere benzer mahiyetteki ifadeleri birtakım başka mahkemelerin hakaret saydığını belirten Cemaloğlu, davaların kabulüne karar verilmesini talep etti. Avukat Kocabey ise taraflar arasında benzer sebeplerle görülen çok sayıda davaya ilişkin kararlar bulunduğunu belirterek, ''Yargıtay'ın, davacının Başbakan olması sebebiyle eleştirilere tahammülü olması gerektiği kanaatiyle karar verdiğini'' söyledi ve davaların reddini talep etti. Yargıç Mustafa Koçoğlu, iki tazminat davasının da reddine karar verdi. Dava dilekçelerinde, Bahçeli'nin ''demokratik açılım'' çalışmalarına ilişkin 22 ve 25 Ağustos 2009'da yaptığı yazılı açıklamalarda, ''Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddia edilmişti. İki davanın dilekçelerinde, Bahçeli'den, yasal faiziyle 100'er bin TL manevi tazminat talebinde bulunulmuştu.