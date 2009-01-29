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'Erdoğan'ın ayağının altını öperim'

PKK'nın eski elebaşlarından Şemdin Sakık, "TRT Şeş için Erdoğan'ın ayağının altını öperim" dedi.

29 Ocak 2009 02:00

Diyarbakır Cezaevi’nde incelemeler yapan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, terör örgütü PKK’nın eski elebaşlarından Şemdin Sakık’la ilginç bir görüşme yaptı.

Sakık, cezaevi şartlarında fiziki hiçbir sıkıntı çekmediğini, sadece yazdığı kitaplarda ve yazılardaki bazı bölümlerin sansürlenmesinden şikáyetçi olduğunu söyledi. Sakık, "Kitaplarımı düzeltme adına yukarıda inceliyorlar. Ancak başka türlü ifade etmem mümkün olmayan cümleleri, yazıları değiştirmemi istiyorlar. Şu ifadeyi kullanma. O zaman bütünlüğü bozuluyor" dedi. Sakık, bilgisayar bilgisi zayıf olduğundan, cezaevindeki adli suçlulardan birinin kendisine yardımcı olarak verilmesini istedi.

TRT Şeş büyük reform

Sakık, Kürt sorununu değerlendirirken, TRT Şeş’in büyük bir reform olduğunu söyledi ve "Tayyip Erdoğan çok müthiş bir iş yaptı. Sırf bunun için onun ayaklarının altını öperim" diye konuştu. Sakık, milletvekillerinin soruları üzerine Ergenekon ile PKK arasında ilişki bulunduğunu söyleyerek, "İleride başka tutuklamalar da olacaktır. Bu cezaevinden başka isimler de Ergenekon soruşturmasına alınacaktır" dedi.

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