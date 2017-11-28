Erdoğan'ın avukatından o belgelere ilişkin açıklama: İddiaların tamamı yalan, kağıtların tamamı sahte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "yurt dışına milyonlarca lira kaçırdığını" iddiasıyla gösterdiği belgelere ilişkin açıklama yaptı. Özel, "Kılıçdaroğlu tarafından müvekkillerim hakkında ileri sürülen iddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahtedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki iddialarına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde mukim bir banka şubesinden, müvekkillerim adına kayıtlı bir hesap numarasından, yurt dışındaki herhangi bir şahsa veya herhangi bir şirkete tek kuruş para gönderilmemiştir. Gösterdiği belgeler de bunu ispat eden belgeler değildir. Biz yargı önünde Kılıçdaroğlu'ndan hesabını soracağız ve 'hodri meydan' diyoruz, belgeleri yayınlasın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, dünürü Osman Ketenci, iş adamı Mustafa Gündoğan'ın da avukatı olan Özel, Özel, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanlayarak, "Biz biliyoruz ki Cumhurbaşkanı, çocuklarının hiçbiri, dünürü, kardeşi ve eniştesi, yurt dışında herhangi bir hesaba ister kendi adına ister bir şirket adına olsun tek kuruş para göndermemiştir." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millilik" üzerinden bir tartışma çıkarmaya çalıştığını belirten Özel, "Geçtiğimiz hafta cuma günü Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanımız, dört evladı, dört dünürü, eniştesi ve kardeşi toplam 11 kişi tazminat davası açtık. Biz 'Göndermedik.' dedik ama Kılıçdaroğlu 'Belgesi ile ispat edeceğim.' dedi. Bugüne geldik. Kılıçdaroğlu, bugün kağıt parçalarını gösterdi. İşte 2,5 milyon dolar yurt dışına para göndermiş, kim? Ahmet Burak Erdoğan. Kim? Mustafa Erdoğan. Kim? Ziya İlgen. Kim? Osman Ketenci. Kim? Mustafa Gündoğan." şeklinde konuştu.

''İspat edemez''

Avukat Ahmet Özel, ''Biz biliyoruz ki (Kılıçdaroğlu) elindeki belgelerin hiçbirinde, müvekkillerimin tek kuruş para gönderdiğini ispat edemez. Bu belgeler sahte, net olarak söylüyoruz, sahte. Kılıçdaroğlu'na 'hodri meydan' diyorum. Bu belgeleri sakın ha kendisinde tutmasın, basın ile paylaşsın. Biz bekliyorduk ki basın mensuplarına dağıtır diye. Belgeleri basın mensuplarına vermemiş, hatta basının sorması üzerine, yayınlayacağız demişler ama sonradan belge paylaşımı olmayacağını söylediklerini duyduk. Belgeleri yayınlasın, basına dağıtsın. Bu belgeleri uzman kişiler bir incelesin bakalım, o belgelerin hangisinde müvekkillerim adına yurt dışına ne kadar para gönderildiğini ispat etmeye değer bir belge mi? Biz iddia ediyoruz ki o belgeler Kılıçdaroğlu'nun anladığı cinsten belgeler değil.'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun her zaman yaptığı gibi yine bir algı faaliyeti içerisinde ve siyasi bir netice beklentisinde olduğunu dile getiren Özel, şunları kaydetti:

''Bu belgelerle bunu elde edemez. Bugünkü grup toplantısındaki paçavra belgeler için daha ağır bir dava açacağız. Bu belgeler müvekkillerimin yurt dışına para transfer ettiğini ispat eden belgeler değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde mukim bir banka şubesinden, müvekkillerim adına kayıtlı bir hesap numarasından, yurt dışındaki herhangi bir şahsa veya herhangi bir şirkete tek kuruş para gönderilmemiştir. Gösterdiği belgeler de bunu ispat eden belgeler değildir. Biz yargı önünde Kılıçdaroğlu'ndan hesabını soracağız ve hodri meydan diyoruz, belgeleri yayınlasın. Yapmadığımız bir şeyi ispat etmek durumunda kalıyoruz. Aslında üzülecek bir durum."

Basın açıklaması yaptı: Kılıçdaroğlu 'FETÖ'ye diyet borcunu ödüyor

Ahmet Özel, müvekkilleri Ahmet Burak Erdoğan, Osman Ketenci, Mustafa Erdoğan, Ziya İlgen, ve Mustafa Gündoğan adına yaptığı basın açıklamasında da “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belli ki kendisini o makama getiren FETÖ’ye diyet borcunu ödemegayreti içindedir” ifadeleri yer aldı. İşte o basın açıklaması: