'Erdoğan'ın avantajı muhalefet'

İngiliz Economist dergisi, yerel seçimler öncesinde Türkiye'deki iç siyaseti değerlendirdiği makalesinde "Türk demokrasisinin en aksayan yanlarından biri güvenilir bir laik muhalefetin olmaması" dedi



Ana muhalefetteki CHP'nin lideri Deniz Baykal'ın son 20 yıldır "yükselen İslam karşısında kendisini Atatürk'ün laik cumhuriyetini savunabilecek tek siyasetçi" olarak sunduğunu belirten dergi, partiye çarşaflı kadın üye kaydedilmesi tartışmalarına değinerek şu değerlendirmeyi yaptı:



"Baykal, üniversitelere türbanla girilmesini sağlayacak adımlara sürekli karşı çıktı. AKP'nin geçirdiği, türban yasağını gevşeten yasayı iptal eden Anayasa Mahkemesi'ni göreve çağıran da Baykal oldu.



"Baykal, eşi başını örttüğü için Gül'ün cumhurbaşkanlığına itiraz etti ve darbe tehdidinde bulunan askeri cesaretlendirdi. Peki ne değişti?



"Bir çokları, Baykal'ın bu müsamahakarlığını mart'taki yerel seçimlere bağlıyor. CHP'nin başına geldiği 1992'den bu yana hiç seçim kazanamayan 70 yaşındaki Baykal'ın fikirleri eski, parti yetkilileri halktan kopuk.



"Türkiye'de laik, güvenilir bir muhalefetin olmaması, Türk demokrasisinin en aksayan yanlarından biri olarak görülüyor. Artık bazı generaller bile Baykal'ın gitmesini istiyor. Kendisinin getirdiği parti kuralları nedeniyle Baykal'ı indirmek neredeyse imkansız. Hoşnutsuzluk artmaya başladı.



"AKP içindeki yolsuzlukları ifşa eden milletvekili Kılıçdaroğlu yükselen yıldız. Eğer CHP, 2007 genel seçimlerinde aldığı oy oranı olan yüzde 21'i geçemezse Baykal'ın sonu gelebilir.



"Baykal'ı belki de dindar bacılarını kucaklamaya iten buydu. Ama Baykal'ın son dakika manevraları seçmenleri ikna edemeyecek. Seçmenlerin ana kaygısı, laiklik değil, ekonomi. Uzun bir tereddüt döneminden sonra Erdoğan IMF'yle süresi Mayıs'ta biten stand-by anlaşmasını yenilemeye razı oldu.



"Anlaşmada yapılacak son rötuşlar, son zamanlarda giderek kavgacı olan Erdoğan'ın umduğu seçim öncesi harcamaları dışlayacak. Erdoğan'ın son aylarda izlediği hatalı siyasetin etkileri görülmeye başlandı. Ancak Baykal baş rakibi olarak kaldığı sürece Erdoğan'ın içeride korkacak fazla bir şeyi yok."







