Erdoğan'ın atamalarını yine Erdoğan soruşturacak

Cumhurbaşkanlığı, güvenlik soruşturmalarında “terör”ün kapsamını genişletti. Ataması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile gerçekleştirilen kadroların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sadece MİT tarafından yapılacak.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Cumhurbaşkanlığı kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar için yapılacak güvenlik soruşturma usulüne ilişkin yönetmeliği değiştirdi. Buna göre ilk defa veya yeniden kamuya atanacaklar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. OHAL döneminde ihraç edilen ancak herhangi bir şekilde görevine iade edilen personel için de güvenlik soruşturması yapılacak. Ancak zaten memur olanların başka bir kamu kurumuna naklen atanmalarında yeni bir araştırma ve soruşturmaya ihtiyaç duyulmayacak.

Sır saklamasan da olur!

Ataması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile gerçekleştirilen kadroların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sadece MİT tarafından yapılacak. Buna göre bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı ofis başkanları, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurum ve kurul başkanları, valiler, büyükelçiler, YÖK üyeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı gibi makamlara yapılacak atamaların soruşturmasını MİT yürütecek. Bunların dışındakiler için soruşturma ise ilgili kurumun talebi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Yönetmelik değişikliği ile güvenlik soruşturma işlemlerinde araştırılacak konular da yeniden düzenlendi. Bundan sonra atanacak kişinin sır saklama yeteneğinin olup olmadığı araştırılmayacak.

Geniş terör tanımı

Yönetmelikte daha önce, kişinin yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığı da arşiv araştırmalarına konu ediliyordu. Bunun için “yıkıcı ve bölücü faaliyet” kavramı “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeyi, temel hak ve hürriyetleri yok etmeyi hedefleyen faaliyetler” olarak tanımlanmıştı. Ancak yeni düzenleme ile bu kavramın çerçevesi genişletildi. “Yıkıcı ve bölücü faaliyet” tanımlamasına, “terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak” filleri de eklendi.

Soruşturma süresi uzadı

Ayrıca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının süreleri de yeniden belirlendi. Önceki düzenlemeye göre arşiv araştırmalarının 30 gün içinde tamamlanması gerekiyordu. Yeni düzenleme ile bu takvim “30 iş günü” ifadeleri ile daha da uzatıldı. Aynı şekilde 60 gün süren güvenlik soruşturması da 60 işgünü olarak yeniden düzenlendi.