Erdoğan’ın asker danışmanı da “Eyalet sistemi getirilmelidir” demiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başdanışmanlığına atadığı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’nin eyalet sistemini savunduğu görüntüler tekrar gündeme geldi.

Bahçeli katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin yazdığı bir yazıda, yeni anayasanın kabul edilmesi halinde eyelet sistemine geçileceğini söylediği iddiaları üzerine konuşmuştu. Bahçeli, "Şimdi eyelet sistemini getireceğiz diye bir danışman, cumhurbaşkanı danışmanı olarak söylüyor, Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, kabulleniyor ise, o zaman 2 gün içerisinde eyelet sistemine karşı olan, üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin (referandum) kararı ne olabilir? Bunları düşünmek lazım" demişti. Erdoğan ise Bahçeli’ye “Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok” diye yanıt verirken başkanlığı döneminde “eyalet” sistemini savunduğu konuşması hatırlatılmıştı.

Odatv'nin haberine göre,Tanrıverdi'nin Ocak 2015'teki "Çözüm sürecinin ulaştığı aşamada ASDER-ASSAM raporu" sunumunda yaptığı konuşmasında dikkat çeken ifadeler şöyle:

“Eyalet sistemi getirilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin taşra teşkilatı ve devletin yönetim şekli tekrar düzenlenmelidir. Bu sistem hem Kürtlerin ve diğer etnik grupların özerklik isteklerini kaplayacak hem de devlete bağlılık ve aidiyet duygusunu artıracak şekilde oluşturulmalıdır. Her bakanlık kendine bağlı en fazla 6 veya 10 birimi layıkıyla sevk ve idare edebilir. 81 vilayet merkezden dirayetle yönetilemez.”