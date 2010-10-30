-ERDOĞAN'IN ARMAĞAN HALISI "HEDİYE LİSTESİNDE" LONDRA (A.A) - 30.10.2010 - İngiltere Başbakanlığı, Başbakan David Cameron'a 13 Mayıs-31 Temmuz 2010 tarihleri arasında hediye edilen eşyaların listesini açıkladı. Değeri 140 sterlinden (yaklaşık 320 TL) fazla olan hediyeler arasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiliz mevkidaşına hediye ettiği halı da bulunuyor. Hükümetin şeffaflık politikası çerçevesinde, Mayıs ayında yapılan genel seçimin ardından Cameron'a gönderilen hediyeler arasında Başbakan Erdoğan'ın hediyesinin yanı sıra, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin gönderdiği tenis raketleri, şarap ve kalem seti ve İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin gönderdiği kravatlar da yer alıyor. Cameron'a ayrıca ABD Başkanı Barack Obama tablo, Bahreyn Kralı mücevher ve saat, New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg de ipad hediye etmiş. İngiliz yasalarına göre Başbakan, değeri 140 sterlini geçen bir hediyeyi kullanmak isterse, satın almak zorunda. Cameron'a hediye elinen tüm eşyalar, Başbakanlığın himayesinde tutuluyor. Başbakanlık, Cameron'ın yaptığı resmi yurtdışı ziyaretinin maliyetini de açıkladı. Buna göre İngiltere Başbakanının 26-30 Ağustos tarihlerinde Ankara ve Delhi'yi kapsayan arka arkaya yaptığı Hindistan ve Türkiye ziyaretlerinin maliyeti 173 bin sterlini (yaklaşık 400 bin TL) buldu.