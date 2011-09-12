Erdoğan'ın Arap Baharı turu bugün başlıyor

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, İsrail’le ilişkiler konusunda, “Bir şımarık çocuk havası var İsrail’de. 31 Mayıs 2010 Mavi Marmara olayı, uluslararası sularda gerçekleşen bu saldırı, bir defa hiçbir uluslararası hukuk kuralına uygun değildir. Aslında bu bir savaş nedenidir. Fakat biz Türkiye’nin büyüklüğüne yakışanı yapalım diyerek, bunu sabırla karşıladık” dedi.



Erdoğan, El Cezire Televizyonu’na verdiği röportajda şunları kaydetti: “İsrail özür dilememekte direniyor, tazminat ödememekte direniyor, Gazze’ye ambargoyu kaldırmamakkta direniyor. Bu siyasi emelleriyle, Türkiye ile olan ilişkilerini de yokluğa mahkûm etmiştir ve kendini de ayrıca yalnızlığa mahkûm etmiştir. Orada adeta yönetimde ciddi bir akıl tutulması var. Önce bundan kurtulmaları lazım. Bunu tabii İsrail halkı sorgulamaya başladı. 450 bin İsrailli yürüdü. Demek ki İsrail halkı da bu süreçten rahatsız. Çünkü Türkiye İsrail için bölgede önemli bir ülkeydi. Şu anda artık Türkiye’yi kaybediyor. Ben de Gazze’nin özlemi içerisindeyim, hasreti içerisindeyim. Er veya geç Gazze’ye inşallah Rabbim ömür verirse gideceğim.”





Arap Baharı turu başlıyor



Hürriyet'in haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan, Arap Baharı turuna bugün başlıyor. Erdoğan’ın yanında Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan başkanlığında yaklaşık 200 işadamı da bulunacak. Erdoğan, 12- 13 Eylül’de Mısır’da, 14- 15 Eylül’de Tunus’ta, 16 Eylül’de de Libya’da resmi görüşmelerde bulunacak. Başbakan Erdoğan, Mısır’da Yüksek Askeri Konsey Başkanı ve Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi ve Başbakan İsam Şeref ile görüşecek. Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı’nda konuşması beklenen Erdoğan, Kahire’de Tahrir Devrimi’nin genç liderleri ile bir araya gelecek. Tunus’ta ise Cumhurbaşkanı Vekili Fuad El Mebazza, Başbakan El Baci Kaid El Sebsi ile görüşecek olan Erdoğan ardından Libya’nın başkenti Trablus’a geçecek. Erdoğan’ın Yeşil Meydan’da cuma namazı kılması ve konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan, Libya’da Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile de görüşecek.





