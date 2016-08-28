Erdoğan'ın Antep ziyareti öncesi güvenliği Korgeneral Zekai Aksakallı denetledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'e yapacağı ziyaret öncesi, güvenlik önlemleri arttırıldı.

Cumhurbaşkanı'nın geçeceği güzergahlar trafiğe kapatılırken, güzergahtaki caddelerin çevresine polis şeridi çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokrasi meydanında yapacağı miting öncesi demokrasi meydanına çıkan bütün yollar da yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Öte yandan Fırat Kalkanı operasyonu nedeniyle bölgede bulunan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Cumhurbaşkanı'nın ziyareti öncesinde alınan güvenlik tedbirlerini denetledi.

Suriye'de Halep'in Cerablus kentinde IŞİD'i temizlemek için düzenlenen Fırat Kalkanı operasyonu için bölgede bulunan Korgeneral Zekai Aksakallı, Gaziantep Havalimanı'na gelerek, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için alınan güvenlik tedbirlerini denetledi. Bordo bereliler eşliğinde havalimanına gelen Zekai Aksakallı, Cumhurbaşkanlığı korumaları ile yaptığı görüşmelerin ardından havalimanından ayrıldı.