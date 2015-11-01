Erdoğan'ın anonsçusu paylaştı: An itibariyle Reisicumhurumuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anonsçusu Orhan Karakurt, sandıklarının çoğunluğunun açılmasının ardından Twitter'dan Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anonsçusu Orhan Karakurt, sandıklarının çoğunluğunun açılmasının ardından Twitter'dan Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaştı.

Karakurt, ''An itibarıyla Reisicumhurumuz'' dedi ve bu kareyi paylaştı. Karakurt, bu paylaşımını kısa bir süre sonra da sildi.

Erdoğan'ın evinin önüne gittiler

Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte ellerinde AK Parti bayrağı bulunan çok sayıda kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin yakınında toplanmaya başladı.

Erdoğan'ın evine giden yolun başında toplanan vatandaşlar, sloganlar da atıyor.