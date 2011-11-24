Erdoğan'ın annesine yanlış tedavi mi uygulandı?



T24 - Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinin yapıldığı komisyonda, sağlık sistemini eleştiren CHP milletvekilinden dikkat çeken bir açıklama geldi.









CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün örnekleri ise, Van depreminin simgelerinden küçük Yunus ve Başbakan Erdoğan'ın kısa süre önce vefat eden annesi oldu.



Milliyet gazetesinde yer alan ahbere göre, Düzgün, Erdoğan'ın annesinin ameliyat sonraıs 5 gün boyunca yoğun bakımda kalmasının yanlış olduğunu belirtti ve sordu: Ölüm nedeni ne?



Kendisinin Genel Cerrah Uzmanı olduğunu belirten ve Başbakan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatına değinen Düzgün, ''Sayın Başbakan'ın annesi laparoskopik yöntemle ameliyat geçirmiş. Bu, daha az travmatik olsun diye, dünyanın her yerinde hastanın 24 saat içinde taburcu edilmesi maksadıyla yapılır.



Ama Sayın Başbakan'ın annesi neden 5 gün boyunca yoğun bakımda yatırılmış? Her hasta yoğun bakıma yatırılmaz. Bunun tıbbi kriterleri vardır.

Sayın Başbakan'ın annesinin ölüm nedeni nedir? Otopsi yapılmış mıdır? Bugün Türkiye'deki sağlık politikaları sonucunda geldiğimiz yer, Sayın Başbakan'ın annesini tedavi edemeyeceğimiz durumdur'' diye konuştu.







"Yunus'u Tıp öldürdü"







Düzgün ayrıca, Van depreminde enkaz altında kalan 14 yaşındaki Yunus'un fotoğraflarının basında geniş şekilde yer aldığını anımsatarak, ''Onun o enkazdan çıkarılışı tam bir hekimlik cinayetidir. Enkazdan kurtarıldı ama tıp tarafından öldürüldü'' şeklinde konuştu.











