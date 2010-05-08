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Erdoğan'ın 'Anneler Günü' mesajı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Türk milletini millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında hiç şüphesiz, en çok annelerin payı vardır” dedi.

08 Mayıs 2010 03:00

T24-  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Anneler Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde her zaman büyük bir sorumluluk üstlenmiş olan annelerin, aile ve toplum hayatının temel direği olduğunu belirtti.


Yeni nesillerin kişilik ve geleceklerinin şekillendirilmesinde de en önemli görevin yine annelere düştüğünü vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:


“Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında hiç şüphesiz, en çok annelerin payı vardır. Anneler, saf bilginin, sevgi ve şefkat duygularının, hoşgörünün tükenmez kaynağıdır. Yeni nesillerimizle birlikte gelenek ve değerlerimizin yaşatılması ve geleceğe taşınmasının en önemli güvencesi de yine annelerdir.


Bu anlamlı günün, annelik bilincinin gelişmesine ve annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza katkıda bulunmasını diliyorum. Üzerimizde ödenemez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz bütün kadınların Anneler Günü'nü kutluyor, her birini ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.”

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