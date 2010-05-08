Erdoğan'ın 'Anneler Günü' mesajı

T24-



Yeni nesillerin kişilik ve geleceklerinin şekillendirilmesinde de en önemli görevin yine annelere düştüğünü vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:



“Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında hiç şüphesiz, en çok annelerin payı vardır. Anneler, saf bilginin, sevgi ve şefkat duygularının, hoşgörünün tükenmez kaynağıdır. Yeni nesillerimizle birlikte gelenek ve değerlerimizin yaşatılması ve geleceğe taşınmasının en önemli güvencesi de yine annelerdir.



Bu anlamlı günün, annelik bilincinin gelişmesine ve annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza katkıda bulunmasını diliyorum. Üzerimizde ödenemez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz bütün kadınların Anneler Günü'nü kutluyor, her birini ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.”