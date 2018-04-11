Erdoğan'ın "Ananı da al git" dediği çiftçi, Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olması için imza verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2006'da Başbakanlık yaptığı dönemde, AKP'nin Mersin mitingi sırasında, "Ananı da al git" dediği çiftçi Kemal Öncel, Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için dilekçe imzaladı.

Çiftçi Öncel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan olduğu 2006 Şubat ayında Erdoğan ile Mersin mitinginde yaşadıkları diyalog ile tanınmıştı. Öncel, “Ne olacak bu çiftçinin durumu? İki yıldır anamız ağladı, suya muhtaç olduk” demiş, Erdoğan ise, “Haydi lan, ananı da al git” diyerek cevap vermişti. Bu diyaloğun ardından bölgeden uzaklaştırılan çiftçi Öncel, uzun süre konuşulmuştu.

Aydınlık'tan Yusuf Çelik'in haberi şöyle:

Mersin Mezitli ilçesi Kuyuluk beldesinde yaşayan bir narenciye üreticisi. O sabah, henüz odasının penceresine güneş ışığı düşmemişken, horozun sesiyle uyandı. Yatağından kalktı, yüzüne musluktan bir avuç su serpti. Çayını yudumlarken, o gün yapılacak işleri dünden not aldığı kâğıtta yazanları okumaya başladı: Kuruyan limon ağacının yerine yeni fide dikilecek, elektrik ve su faturaları ödenecek, Vatan Partisine gidilip Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verilecek... Güzelim fidesini dikti, motosikletine atlayıp şehre indi. Elektrik ve su faturalarını ödedi. Sonra da defalarca önünden geçip hiç içeri girmediği o partinin kapısına vardı. İmzasını attı çıktı.

Kıymetini bilmek lazım

Kendisini limon bahçesinde çalışırken ziyaret ettik. Perinçek’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için niye imza attığını şöyle anlattı: “Birçok neden var. Öncelikle Perinçek, Türkiye’nin bir değeridir, kıymetini bilmek lazım. Bazı değerlerimizi kaybettikten sonra yokluğunu anlıyor ve değerini biliyoruz. Perinçek bir dava adamıdır. Bu ülkenin Perinçek’e ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkıp aslanlar gibi konuşsun, toplumu aydınlatsın, gafilleri uykusundan uyandırsın, hükümetin yanlışlarını yüzüne vursun diye Perinçek için imza attım. Şimdi daha fazla imza için etrafımda çalışıyorum. Siz bir lider düşünün, partisi yüzde bir oy bile alamıyor, ama bütün dünyaya tek başına meydan okuyor. 100 yıldan beri hiçbir hükümetin çözemediği Ermeni meselesini çözüyor. Hem de Avrupa’nın göbeğinde haykıra haykıra... Tüm komşularımızla aramız kötüydü. Yine Perinçek gidip Suriye, Rusya ve İran’la ilişkilerimizi düzenliyor. Hem hükümetlerin, hem de toplum olarak bizlerin Perinçek’e bir şükran borcu var. Oyu az ama fikirleri doğru ve büyük. Bu ülkenin bu doğru fikirlere ihtiyacı var. Bu mücadelesinde ona destek vermek lazım.”

On iki yıldır, Cumhurbaşkanı veya Başbakan Mersin’e geldiğinde onun hep gözaltına alındığını biliyorduk. Acaba şimdi biraz daha rahatlamış mıydı? Sorumuzu şöyle yanıtladı:

"Potansiyel suçlu gibi göstermesinler"

“Hiç de rahat değilim. Daha geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı Mersin’e geldiğinde 4 polis bahçeme geldi, başıma dikildi. Tuvalete bile benimle geldiler. Eskiden beni karakolda misafir ediyorlardı, şimdi kendi evimde misafir gibiyim. Sayın Valimize, Emniyet Müdürümüze hem sözlü hem yazı söyledim. ‘Benim işim gücüm var, artık beni rahatsız etmeyin. Bana potansiyel suçlu muamelesi yapamazsınız’ dedim. Şimdi sizin aracılığınızla da bu söylediğimi tekrarlıyorum, yakamdan düşsünler artık.”