Erdoğan'ın ambargosu kalktı, TÜSİAD toplantısına katılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı süresince bir çok kez karşı karşı karşya geldiği TÜSİAD’ın 18 Eylül’deki ikinci Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı’na katılacak.

Başbakanlığı döneminde TÜSİAD ile bir çok kez karşı karşıya gelen Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yaptığı son “balkon konuşmasında” bugüne kadar karşı karşıya geldiği birçok kesime uzlaşma çağrısında bulunmuş, Muharrem Yılmaz’ın sürpriz ayrılığından sonra Haziran ayında başkanlığa seçilen Haluk Dinçer de bu yumuşama havasını “Sayın Erdoğan, geçmişi unutalım geleceğe bakalım diye elini uzattı, bu el havada kalmamalı diye düşünüyoruz” sözleriyle sürdürmüştü.

Erdoğan ile TÜSİAD neden karşı karşıya geldi?

Eski TÜSİAD’ın Başkanı Muharrem Yılmaz, 23 Ocak’ta yapılan genel kurul toplantısında hükümete yönelik eleştirilerini sıralarken, “Hukukun üstünlüğüne riayet edilmeyen, yargı mekanizması AB normlarında çalışmayan, düzenleyici kurumlarının bağımsızlığına gölge düşen, vergi cezaları veya başka türlü cezalarla şirketlerinin üzerinde baskı kurulan, ihale yasası onlarca kez değiştirilen böyle bir ülkeye yabancı sermayenin gelmesi mümkün değildir” demişti. Bu sözlere ertesi gün yanıt veren Erdoğan,“Kalkıp da TÜSİAD’ın başkanı küresel sermaye gelmez ifadesi kullanamaz. Bu cümleyi kullanıyorsa bu vatana ihanettir. Sen küresel sermaye gelmez ifadesini kullanarak kendi hükümetini tehdit ediyorsun öyle mi? O zaman cevabını alacaksın” diye konuşmuştu. Erdoğan, TÜSİAD’ı hedef aldığı konuşmada derneğe ambargo uygulayacaklarını belirtirken, “Sen hangi yüzle bu idarenin bakanlarını TÜSİAD’a davet edeceksin, bizimle herhangi bir işini görmeye geleceksin, hangi yüzle?” demişti.

‘Silüeti bozan’ Toprak’ın otelinde

TÜSİAD toplantısının yapılacağı Four Seasons Bosphorus Oteli işadamı Mesut Toprak’a ait. Toprak silüeti bozduğu için tartışılan Zeytinburnu’ndaki ‘OnaltıDokuz’ isimli kulelerin sahibi. Erdoğan kulelerin tıraşlanması gerektiğini söylemişti. vermişti.

Davutoğlu ziyareti

TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer ve yönetim kurulu üyeleri bugün kutlama için Ankara’da Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edecek. Daha önce davet ettikleri Davutoğlu’nu da bu kez bizzat davet edecekler. Büyük ihtimalle Davutoğlu ve bazı bakanların da TÜSİAD toplantısına katılabileceği belirtiliyor.