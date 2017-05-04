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Deutsche Welle

Erdoğan'ın Almanya'daki avukatı görevini bıraktı!

Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında Almanya'da başlatılan hukuki süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığını yapan Michael-Hubertus von Sprenger, görevi bıraktığını açıkladı

04 Mayıs 2017 22:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki avukatı Michael Hubertus von Sprenger, Erdoğan'ı Almanya'daki davalarda artık temsil etmeyecek. Münihli avukat, perşembe günü Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada "Bu görevi bırakıyorum" dedi. Von Sprenger "Ancak bunun sebeplerine ilişkin bir açıklama yapmak istemiyorum. Ama görevi bırakma nedenim, temsil etmeyi uygun bulmamak değil" diye konuştu.

Münihli avukat Michael Hubertus von Sprenger, Alman mizahçı Jan Böhmermann’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yazdığı şiir kapsamında Almanya'da görülen davalarda Erdoğan’ın avukatlığını üstlenmişti.

Meedia: Görevi bırakma nedeni Nazi suçlamaları

Almanya’nın medya portallarından Meedia'da konuya ilişkin yer verilen haberde ise von Sprenger’in Erdoğan’ın avukatlığını bırakmasının nedeninin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın referandum kampanyaları sırasında Almanya’ya yönelik yaptığı Nazi ithamları olduğu öne sürüldü. Haberde avukat von Sprenger'in Erdoğan’ın Nazi suçlamalarının kendisini "kişisel olarak etkilediğini" söylediği bildirildi. Nazi döneminde von Sprenger'in babasının siyasi çalışmaları nedeniyle hapse atılmış olduğuna değinilen haberde von Sprenger'in bundan dolayı Erdoğan'ın avukatlığını bıraktığı belirtildi.

Erdoğan için kısmi başarı elde etmişti

Von Sprenger, Alman komedyen Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yazdığı şiirine yönelik Hamburg Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada müvekkili Erdoğan için kısmi bir başarı elde etmişti. Eyalet Mahkemesi Mayıs 2016'da ihtiyati tedbir kararı alarak şiirin bazı bölümlerinin "hakaret içerikli ve onur kırıcı” olduğu gerekçesiyle Almanya'da okunmasını yasaklamıştı. Böhmermann kısmi yasak kararını temyize götürmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şiirin tümünün yasaklanmasını istiyor. Bu nedenle konu hukuksal açıdan henüz kapanmadı.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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