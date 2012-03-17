Erdoğan’ın Almanya gezisine '12 şehit' iptali

T24 - Başbakan Erdoğan’ın bugün yapılması planlanan Almanya programı Afganistan’da meydana gelen ve 12 Türk askerinin hayatını kaybettiği halikopter kazası nedeniyle iptal edildi.

Afganistan'da 12 askerin şehit olduğu helikopter kazası Ankara'da da büyük yankı uyandırdı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün gerçekleştireceği Almanya ziyaretinin iptal edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Başbakanlık internet sitesinde bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'da 12 askerimizin şehit düşmesi sebebiyle, 17 Mart 2012 tarihinde Almanya'ya yapmayı planlamış oldukları seyahatlerini iptal etmişlerdir.

Bu durumda Sayın Başbakanımızın Köln'de Avrupa Gençlik ve Spor Çalıştayı'na katılımları, Bochum'da ise Avrupa kategorisinde kendisine tevdi edilmesi öngörülen ödülü almak üzere Steiger Ödülü Töreni'ne iştirakleri söz konusu olamayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



143 gündür yurtdışına çıkmıyor



Erdoğan'ın iptal ettiği Almanya gezisi, gerçirdiği ameliyatın ardından çıkacağı ilk yurtdışı seyahat olacaktı. 143 gündür yurdışına çıkmayan Erdoğan, son olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin vefatı dolayısıyla taziyede bulunmak üzre 26 Ekim 2011 tarihinde Suudi Arabistan'a gitmişti.



Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı



Öte yandan muhalefet partisi liderleri Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’den olayla ilgili açıklamlar geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başsağlığı dileklerini sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden iletti. Kılıçdaroğlu "12 askerimize rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim" mesajını paylaştı.



Bahçeli'den 'çekilelim' mesajı



Yazılı açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ise Afganistan'daki Türk askeri varlığının yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Olayı ‘acı verici’ olarak niteleyen Bahçeli, ''Afganistan'ın karanlık ortamında güvenlik görevlilerimizin kaybı, artan şiddet ve tahrik yüklü gelişmeler buradaki askeri varlığımızın tekrar gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır'' dedi.