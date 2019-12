-ERDOĞAN'IN ALMANYA GEZİSİNDE TÜRKLERE HİTABI ELEŞTİRİLDİ BERLİN (A.A) - 21.03.2011 - Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya gezisi sırasında Türklere hitabıyla ilgili eleştirilerde bulundu. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesine demeç veren Friedrich, Başbakan Erdoğan'ın Almanya'da bugüne kadar ikinci kez Türklere hitaben konuşma yaptığının ve bunların bir seçim mitingi havası içinde geçtiğinin belirtilerek, "Almanya'da bu şekilde seçim mücadelesi yapılması, hoşgörü konseptinizin bir parçası mı" diye sorulması üzerine şu yanıtı verdi: "Bundan gerçekten de Almanya'da hoşgörümüzün ne kadar büyük olduğu görülebilir. Türkiye Başbakanının bu şekilde tutum sergilemesi üzücü. Bu, bizim hoşgörümüze karşılık olumlu bir sinyal değildi. Türk kökenli insanları kendisi ve politik hedefleri için harekete geçirmeye ve aktifleştirmeye çalıştı. Her halükarda, her iki konuşmanın da uyumu teşvik etmediğini söylemek mümkün." Bakan Friedrich, bir başka soru üzerine de "En azından Almanya'daki çoğu kişi şaşkınlık içinde kendi kendine şu soruyu sordu: Böyle bir şeyi Alman bir politikacı başka bir ülkede yapabilir mi" ifadesini kullandı. "İslamiyet Almanya'ya ait değilse Almanya'da yaşayan Müslümanlar nereye ait" sorusu na karşılık da Friedrich, Almanya'da yaşayan Müslümanların toplumun bir parçası olduğunu her zaman söylediğini, ancak ülkenin dini ve kültürel kimliğinin Hristiyanlık kökenine dayandığını dile getirdi. Berlin'de 29 Martta düzenlenecek Alman İslam Konferansı'nda (DIK) Müslümanlara ne söyleyeceğinin sorulması üzerine Friedrich, toplumun bir parçası olarak Müslümanları ülkenin geleceğini birlikte şekillendirmeye davet edeceğini kaydetti. -"PARTİ KURMALARINI GEREKLİ GÖRMÜYORUM"- İçişleri Bakan Friedrich, Almanya'daki Müslümanların dernek yerine parti kurmaları hakkındaysa şunları kaydetti: "Örneğin yerel politikada geçen yıllarda, benim memleketimde de Türk kökenli milletvekili adaylarının seçimlere katılmasını memnuniyetle karşıladım. Seçim bölgemdeki Müslümanlara, 'Ben sizin milletvekilinizim. Tüm demokratik partilerde çaba harcamaya hakkınız var' dedim. Bu nedenle parti kurmalarını gerekli görmüyorum." Müslüman olarak çaba harcasınlar mı" şeklindeki soru üzerine de Friedrich, "Hayır, Müslüman inançlı Alman olarak çaba harcasınlar. Politik alanda aktif olan göçmen kökenlilerin, Alman olduğunun unutulmaması lazım. Ortak ülkemizin çıkarı için politika yapsınlar, diğer bir ülkenin çıkarı için değil" dedi.