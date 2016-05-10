Erdoğan'ın, Alman medya yöneticisine tedbir talebine ret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya ve Avrupa'nın en büyük medya gruplarından Axel Springer'in yöneticisi Mathias Döpfner'e karşı ihtiyati tedbir talebiyle yaptığı başvuru, mahkeme tarafından reddedildi.

Eğer kabul edilseydi, şirket yöneticisi Mathias Döpfner'in Türkiye Cumhurbaşkanı hakkında daha önce komedyen Jan Böhmermann tarafından yazılan şiirin sözlerini tekrarlaması mahkeme kararıyla yasaklanmış olacaktı.

Fakat mahkeme ihtiyati tedbir talebini "davalının düşüncelerini ifade hakkının" korunması temelinde reddettiğini açıkladı.

Mathias Döpfner'in yöneticisi olduğu Axel Springer medya grubunun bünyesinde Bild ve Die Welt gazetelerinin yanı sıra Business Insider internet sitesi de yer alıyor.

Böhmermann'ı desteklediği için

Döpfner, Nisan ayında Alman Welt am Sonntag gazetesinde yayımlanan açık mektubunda Alman komedyen Böhmermann'la dayanışma içinde olduğunu ifade edip şiire kahkahalarla güldüğünü ve komedyeni candan desteklediğini söylemişti.

Erdoğan'ın Almanya'daki avukatı Ralf Höcker ihtiyati tedbir başvurusunun Döpfner'in, komedyen Jan Böhmermann'ın 'Erdoğan şiirine' verdiği destek üzerine yapıldığını ve reddedilirse müvekkili Erdoğan'a kararı temyize götürmesini tavsiye edeceğini söylemişti.

Springer medya grubu sözcüsü ise "Sayın Döpfner'in açık mektubunda, sanat özgürlüğünü ve hicvi savunmak istediğini vurgulamak önemlidir. Mektubunun amacı da buydu" demişti.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının daha önce Alman sinema yönetmeni ve yapımcı Uwe Boll'e karşı ihtiyati tedbir kararı için yaptığı başvurular kabul edilmişti.

Uwe Boll de internette yayınlanan bir videoda Böhmermann'ın şiirine destek çıkmıştı.

Erdoğan'ın avukatı: Toplu tecavüz gibi

Mahkeme, Uwe Boll'e karşı, videoda Erdoğan hakkında sarf ettiği sözleri tekrarlamaması için ihtiyati tedbir kararı getirerek, uymaması halinde 250 bin Euro'ya kadar para cezasına çarptırılacağı hükmüne varmıştı.

Mahkeme ayrıca o davada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahkeme masraflarının da Boll tarafından ödenmesine hükmetmişti.

Erdoğan'ın avukatı Ralf Höcker internet sitesinden yaptığı açıklamada, açtıkları ihtiyati tedbir davaları hakkında genel olarak, "Toplu tecavüz gibi: Biri başlayınca herkes saklandığı yerden çıkıyor ve katılıyor. Sayın Erdoğan bir insan ve insanlık onuru dokunulmazdır" dedi.

Höcker, ayrıca bunun Alman anayasasında ifade, sanat ve fikir özgürlüğünden önce geldiğini de savundu.