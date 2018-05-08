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Erdoğan'ın AKP binası davetine İnce'den yanıt: Saraya ayağım alışır diye korkuyor

Cumhurbaşkanı İnce'yi AKP Genel Başkanlığı binasına davet etmişti

08 Mayıs 2018 16:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin randevu talebini AKP Genel Başkanlığı binasında kabul edebileceğini belirterek, "Partimde İnce'yi kabul edebilirim. Randevu talebinde bulundular kısa zamanda cevap vereceğiz. Partimize de ayakları alışmış olur" dedi. Erdoğan'ın bu yanıtını İnce, "Erdoğan beni saraya davet edemedi, ayağım alışır diye korktu" diye değerlendirdi.

Televizyon tartışmalarına çıkmayacağı konusunda 'net görüş' bildiren Erdoğan, "Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyorum" diye konuşmuştu.

Erdoğan İnce'yi, partisinin binasında kabul edebileceğini söyleyerek, "Ayakları alışmış olur" demişti.

İnce Erdoğan'ın bu cevabına, "Erdoğan beni saraya davet edemedi, ayağım alışır diye korktu" sözleriyle yanıt verdi.

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