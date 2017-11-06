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Erdoğan'ın adını taşıyan üçüzlerin bombalı saldırıda hayatını kaybettiği iddia edildi

Üçüzler Rus uçaklarının misket bombalı saldırısının hedefi olduğu öne sürüldü

06 Kasım 2017 18:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında Başbakan iken Şanlıurfa'da ziyaret ettiği çadır kentte fotoğraf çektirdiği üçüz bebekler Recep, Tayyip ve Erdoğan İdlib'de hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İddiaya göre, İdlib'in güneyindeki Kefer Secne bölgesinde Rus uçaklarının misket bombalı saldırısının hedefi olan bebekler hayatlarını kaybettiler. 

Suriye'de başlayan savaşın ikinci yılında Türkiye'ye sığınan ve Şanlıurfa'daki çadır kente yerleştirilen Suriyeli aile burada doğan üçüz bebeklerine Recep, Tayyip, Erdoğan adını vermişti. 

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