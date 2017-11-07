Erdoğan'ın adını taşıyan üçüzlerden güzel haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında Başbakan iken Şanlıurfa'da ziyaret ettiği çadır kentte fotoğraf çektirdiği üçüz bebekler Recep, Tayyip ve Erdoğan'ın İdlib’de yaşamlarını yitirdiği iddiası yalanlandı. Üç kardeşin Harran kampındaki fotoğrafları paylaşıldı.

Paylaşımda "Suriyeli üçüzler Recep, Tayyip, Erdoğan’ın öldüğü haberleri doğru değil. Harran kampında anne babalarıyla gayet mutlu bir hayat sürüyorlar" ifadeleri yer aldı.

Öldükleri iddia edilmişti

Suriyeli üçüzlerin İdlib'in güneyindeki Kefer Secne bölgesinde misket bombalı saldırıda öldükleri iddia edilmişti.