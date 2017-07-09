T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'ın Adalet Yürüyüşü sözlerine, Muharrem İnce'den tepki: Davutoğlu'nun nasıl gönderildiğini herkes biliyor

Erdoğan, "Adalet Yürüyüşü'nü yapanlar partilerinin içinde genel başkanlığa aday olanlara adaylık hakkı vermiyorlar" demişti

09 Temmuz 2017 04:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" için "Anamuhalefet partisinin düzenlemiş olduğu sözde bir adalet yürüyüşü var. Devam ediyor. Halbuki sözde adalet yürüyüşünü yapanlar partilerinin içinde genel başkanlığa aday olanlara adaylık hakkı vermiyorlar. Bu tür gariplikleri yaşıyoruz fakat bunların hepsini aşacağız" dedi.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan ve 16 Nisan Anayasa referandumu sürecinde de aktif olarak rol alan isimlerin başında gelen Muharrem İnce Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Adalet Yürüyüşü'ne de katılan İnce, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ben Genel Başkan adayı odum, muhalefet ettim, eleştirdim ama yine milletvekili seçildim. AKP'de böyle bir durum söz konusu bile olamaz.AKP ile CHP'yi karıştırma, Ahmet Davutoğlu'nun başına gelenleri, Genel Başkanlıktan nasıl gönderildiğini herkes biliyor." ifadelerini kullandı.

İnce'nin açıklaması şöyle: 

 

ETİKETLER

muharrem inceanayasareferandumchpadalet yürüyüşü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24