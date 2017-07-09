Erdoğan'ın Adalet Yürüyüşü sözlerine, Muharrem İnce'den tepki: Davutoğlu'nun nasıl gönderildiğini herkes biliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" için "Anamuhalefet partisinin düzenlemiş olduğu sözde bir adalet yürüyüşü var. Devam ediyor. Halbuki sözde adalet yürüyüşünü yapanlar partilerinin içinde genel başkanlığa aday olanlara adaylık hakkı vermiyorlar. Bu tür gariplikleri yaşıyoruz fakat bunların hepsini aşacağız" dedi.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan ve 16 Nisan Anayasa referandumu sürecinde de aktif olarak rol alan isimlerin başında gelen Muharrem İnce Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Adalet Yürüyüşü'ne de katılan İnce, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ben Genel Başkan adayı odum, muhalefet ettim, eleştirdim ama yine milletvekili seçildim. AKP'de böyle bir durum söz konusu bile olamaz.AKP ile CHP'yi karıştırma, Ahmet Davutoğlu'nun başına gelenleri, Genel Başkanlıktan nasıl gönderildiğini herkes biliyor." ifadelerini kullandı.

İnce'nin açıklaması şöyle: