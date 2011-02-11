Erdoğan'ın açtığı otel kaçak çıktı!

T24 - Başbakan'ın Kars'ta açılışını yaptığı ve İngilizce ismini değiştirdiği otelin kaçak iki katı için yıkım kararı verildi. Olayı doğrulayan Kars Belediye Başkanı AKP'li Bozkuş, "Başbakan'a bilgi verme fırsatı bulamadım" dedi.







Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kars'ta 8 Ocak günü bir otel açılışına katılmıştı. Açılışı yapılan otelle ilgili çarpıcı bilgiler gündeme geldi.

Kars'ın AKP'li Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş otelin yedi katlı olduğunu, ruhsatsız olan iki katı hakkında yıkım kararı verildiğini doğruladı.

Taahhütname alarak ruhsat verdiklerine işaret eden Bozkuş, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, ayrıca durumu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na bildirdiklerini söyledi.

Otelin açılışını Başbakanın yapacağından haberi olmadığını ifade eden Nevzat Bozkuş, "Başbakanın otomobili, giderken otelin önünde durdu. Biz de inerek eşlik ettik. Otel sahiplerinin o sıradaki isteğini kırmayarak açılışı yaptı. Ancak, Başbakana o kalabalıkta otelin bu durumuyla ilgili bilgi verme fırsatı bulamadım. Konu yargıya intikal ettiği için fazla konuşmaya gerek yok" diye konuştu.





Oktay Ekinci gündeme getirmişti

Otelle ilgili iddiaları ilk olarak Cumhuriyet gazetesi yazarı Oktay Ekinci gündeme getirmişti. Ekinci, köşesinde şöyle yazmıştı:

"...Hatta belediye başkanının da katıldığı törenle yasadışı otelin kurdelesini kesen Başbakan, her yönüyle bir 'imar ucubesi'ne verdiği desteği acaba biliyor muydu? Öykü şöyle: 70'lerin modern mimari üslubuyla kent merkezinde 5 katlı yapılan İş Bankası binası, 2007'de satılmıştı.

Kars Belediyesince 2009'da onaylanan tadilat projelerine göre de yine '5 katlı' ve 'dış cepheleri aynen korunarak' otele dönüşmesi için ruhsat verilmişti. Ne var ki uygulamada hem cepheler tamamen değiştirilip hem de 'kaçak 3 kat daha' eklenerek Kars'ın en 'ucube' 8 katlı binalarından biri yaratıldı. Belediyenin yıkım kararına dava açan mal sahiplerinin, kaçak katları yıkacaklarına dair noterden 'taahhütname' vererek otele işletme ruhsatı aldıkları da söylentiler arasında. Şimdi insan merak ediyor; aynı zamanda kentsel SİT alanındaki '5 kat' koşulunu da çiğneyen otelin açılışını yapan Başbakan, kaçak otelin değil de 'İnsanlık Anıtı'nın yıkımını isterken tarihe geçecek çelişkisinin acaba farkında mıydı? Ya Erzurum Koruma Kurulu'nun 'İnsanlık Anıtına' göz diken 'milliyetçi' üyelerine ne demeli? Sit dokusunu 'delen' ve kurulun onayladığı plandaki 5 kat kuralını dinlemeyen oteli görmeyip de heykelle uğraşmaları acaba ne anlama geliyor?"



