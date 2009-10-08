Erdoğan'ın 'açılım' mektubu CHP lideri Baykal'a gitti

T24 -

Başbakan Tayyip Erdoğan, günlerden beri beklenen mektubu adresine gönderdi. Erdoğan'ın demokratik açılım konusunda destek ve görüşme istemini içeren mektubu CHP Genel Merkezi tarafından teslim alındı.

Alınan bilgiye göre, Başbakan Erdoğan'ın, çalışmaları süren ''demokratik açılım'' konusunda görüşme talebini de içeren bir mektubu özel kurye aracılığıyla CHP Genel Merkezi'nde özel kaleme teslim edildi.



Öymen: Somut proje var mı, ona göre değerlendiririz





Canlı yayında telefonla NTV'nin sorularını yanıtlayan CHP Genel başkan Yardımcısı Öymen, Banu Güven'in mektuba ilişkin tavırlarının ne olacağı sorusuna, özetle "Somut bir proje var mı, ona göre bir değerlendirme yapılıp cevap verilir. Şimdiden bir şey söylemek için erken" yanıtı verdi.



