T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'ın 'açılım' mektubu CHP lideri Baykal'a gitti

Başbakan Erdoğan'ın, Baykal'a gönderdiği ''demokratik açılım'' konusunda görüşme talebini de içeren mektubu CHP Genel Merkezi'ne ulaştı.

08 Ekim 2009 03:00

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, günlerden beri beklenen mektubu adresine gönderdi. Erdoğan'ın demokratik açılım konusunda destek ve görüşme istemini içeren mektubu CHP Genel Merkezi tarafından teslim alındı.

Alınan bilgiye göre, Başbakan Erdoğan'ın, çalışmaları süren ''demokratik açılım'' konusunda görüşme talebini de içeren bir mektubu özel kurye aracılığıyla CHP Genel Merkezi'nde özel kaleme teslim edildi. 

Öymen: Somut proje var mı, ona göre değerlendiririz


Canlı yayında telefonla NTV'nin sorularını yanıtlayan CHP Genel başkan Yardımcısı Öymen, Banu Güven'in mektuba ilişkin tavırlarının ne olacağı sorusuna, özetle "Somut bir proje var mı, ona göre bir değerlendirme yapılıp cevap verilir. Şimdiden bir şey söylemek için erken" yanıtı verdi.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24