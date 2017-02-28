Erdoğan'ın açıklamasının ardından Doğan Holding ve Hürriyet hisselerinde sert düşüş

Hürriyet gazetesinde 25 Şubat'ta yayımlanan ''Karargâh rahatsız'' başlıklı haber hakkında açılan soruşturmanın ardından haftaya kayıpla başlayan Doğan Holding ve Hürriyet gazetesinin hisselerindeki düşüş sürüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Hürriyet'te yayınlanan habere tepki göstermesi sonrası Doğan Holding hisselerindeki kayıp yüzde 12'ye ulaştı, Hürriyet'in kaybı yüzde 10'u buldu.

Reuters'a konuşan bir hisse analisti, yatırımcıların hükümetle Doğan Grubu arasında sıkıntı olabilir diye düşündüğünü ifade ederek, "Dün hükümet tarafından gelen açıklamalar baskı yarattı. En son Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sonrasında satışlar hızlandı" dedi.

Suç duyurusu yapılmıştı

25 Şubat'ta Hande Fırat imzasıyla yayınlanan söz konusu haberde "TSK’yı yıprattığı düşünülen 7 konu" sıralanmıştı.

Haberin ardından İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

''25 Şubat 2017 tarihinde Hürriyet gazetesinde yayımlanan 'Karargâh Rahatsız' başlıklı haber içeriğinde bahsedilen karargâhın hükümetin icraatlarını önlemeye yönelik bir cunta yapılanması olabileceği izlenimi edinildiğinden ve bu hususta bir şikayet dilekçesi verilmesi de nazara alınarak konu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır.''

Hafta sonu çıkan haberin ardından Doğan Holding hisseleri haftaya yüzde 5 civarında kayıplarla başlamıştı.

"Yapılan terbiyesizliktir"

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bunlar bizleri rahatsız ettiği gibi TSK'yı haydi haydi rahatsız etmiştir. Bizim rahatsız olduğumuz konudan TSK'nın da rahatsız olmaması olmazdı. Biz bir vücudun uzvu gibiyiz. Burada yapılan terbiyesizlik, seviyesizliktir. Başlığı atmaya ne gazetenin yönetimi, patronaj kadrosu muktedir. Hukuki süreç neyse bazı adımlar atılmıştır. Bizler takipçisi olacağız. Devleti birbirine düşürmeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur."

Erdoğan'dan 'Karargâh rahatsız' haberine tepki: Terbiyesizliktir, seviyesizliktir!