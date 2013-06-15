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Erdoğan'ın açıklaması ve müdahalenin ardından Twitter'da Gezi Parkı hakkında neler konuşuluyor?
Erdoğan'ın 'Gezi Parkı yarın boşalmazsa, güvenlik güçleri orayı boşaltır' sözleri ve polisin akşam üzeri parka müdahalesi hakkında Twitter'da şunlar konuşuluyor:
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