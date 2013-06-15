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Erdoğan'ın açıklaması ve müdahalenin ardından Twitter'da Gezi Parkı hakkında neler konuşuluyor?

Erdoğan'ın 'Gezi Parkı yarın boşalmazsa, güvenlik güçleri orayı boşaltır' sözleri ve polisin akşam üzeri parka müdahalesi hakkında Twitter'da şunlar konuşuluyor:

15 Haziran 2013 23:02

"Gezi Parkı" hakkında Tweetler

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