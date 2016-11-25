Erdoğan’ın açıklamalarına Brüksel’den yanıt

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'yi sınırları açmakla tehdit etmesine ilişkin soruları yanıtladı. Komisyon sözcüsü bugün Brüksel'de yaptığı açıklamada, AB’nin mülteci anlaşmasına ilişkin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeye hazır olduğunu belirterek, Ankara’dan da aynı beklenti içinde olduklarını ifade etti.

"Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşmasına bağlı olduklarını” belirten sözcü, "bu anlaşmanın başarıya ulaşması için gereken çabayı gösterdiklerini” kaydetti. Bu anlaşmanın "karşılıklı güvene dayandığını” vurgulayan sözcü, bunun iki tarafın da üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceği anlamına geldiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ilişkilerin dondurulması kararını AB Komisyonu'nun dikkate aldığını belirten sözcü, Türkiye ile müzarekelerin nasıl devam edeceği konusunda "bütün kurumlar arasında geniş çaplı bir tartışmanın” şart olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri de twitter üzerinden yaptığı açıklamada, mülteci anlaşmasını Türkiye'nin üyelik müzakerelerine bağlamanın en baştan beri hata olduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ilişkilerin dondurulmasına ilişkin kararının ardından Cumhurbaşkanı AB'yi tehdit etmişti. Erdoğan, "Daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır bunu bilesiniz. 53 yıldır bu ülkeye AB'nin kapısını açmayanlar yaptırım mı uygulayacak? Ne oldu, yaptırım uyguluyorlarsa ne oldu? Battık mı? Yaptırımlar bizi çökertmez" diye konuşmuştu.

Vize konusunda çaba

AB Komisyonu sözcüsü ayrıca Türk vatandaşlarına vize serbestisi konusunda Türkiye ile yaşanan anlaşmazlığa çözüm bulunmasında kararlı olduklarını dile getirdi. Sözcü, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kaygılarının Brüksel'de dikkate alındığına işaret etti.

"Günde 24 saat, haftada 7 gün” sorunun çözümü için uğraştıklarını ifade eden sözcü, her düzeyde "iletişimin sürdüğünü” belirtti. Sözcü bu çerçevede, önümüzdeki hafta Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in Brüksel'e yapacağı ziyareti hatırlattı. Sözcü, Çelik'in Brüksel'deki temasları çerçevesinde AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos ile Güvenlikten Sorumlu Üyesi Julian King ile görüşmelerde bulunacağını dile getirdi.

AB, Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına vize muafiyeti konusunda yeşil ışık yakmıştı. Ancak bunun için Ankara'nın terörle mücadele yasasında istenen değişikleri yapması şart koşulmuştu. Türk hükümeti ise bu değişiklikleri yapmayı kabul etmiyor.

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AFP/DW, JD/BÖ