T24 LogoT24 Logo
Dünya

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI MISIR'DA YANKI BULDU KAHİRE (A.A)

01 Şubat 2011 15:19

-ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI MISIR'DA YANKI BULDU KAHİRE (A.A) - 01.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır yönetimine "Mısır'ın huzuru, güvenliği, istikrarı adına önce siz adım atın. Halkı tatmin edecek adımlar atın" çağrısı yapması, başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda yankı buldu. Göstericiler, ABD'den ve İngiltere'den de Başbakan Erdoğan'ınki gibi, halkı ön plana çıkaran açıklamalar beklediklerini söylediler. Muhalif Veft Partisi üyesi olduğunu söyleyen Hüseyin Muhammed Emara, "Erdoğan'ın açıklamasını televizyonda gördük. Bize moral verdi. Başından beri ABD ve İsrail hükümetten yana tavır takınırken, Türkiye hem tarafsız hem de insani durumu ön plana çıkaran ve bizleri düşünen bir açıklama yaptı. Eğer Mısır hükümeti, bizim isteklerimizi dinlerse ülke istikrara kavuşur. Biz şiddeti sevmiyoruz" dedi. Göstericilerden Kahire Amerikan Üniversitesi öğrencisi Temel Ahmet de "Başbakan Erdoğan'ın açıklaması ve çağrısı, şu ana kadar yabancı liderlerin yaptığı çağrılardan daha farklıydı ve bize göre, insan haklarını ön plana çıkaran bir açıklamaydı. Burada tüm arkadaşlar, Türkiye'nin başından beri takındığı tarafsız ve barışçı tutumu takdir ediyoruz ve alkışlıyoruz" diye konuştu. Bazı göstericiler Başbakan Erdoğan lehine sloganlar atarak, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün Mısır hükümetiyle ilgili açıklamasından sonra Erdoğan'ın açıklaması, hem bizi mutlu etti hem de bir lidere yakışır şekildeydi" dediler. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24