-ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI MISIR'DA YANKI BULDU KAHİRE (A.A) - 01.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır yönetimine "Mısır'ın huzuru, güvenliği, istikrarı adına önce siz adım atın. Halkı tatmin edecek adımlar atın" çağrısı yapması, başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda yankı buldu. Göstericiler, ABD'den ve İngiltere'den de Başbakan Erdoğan'ınki gibi, halkı ön plana çıkaran açıklamalar beklediklerini söylediler. Muhalif Veft Partisi üyesi olduğunu söyleyen Hüseyin Muhammed Emara, "Erdoğan'ın açıklamasını televizyonda gördük. Bize moral verdi. Başından beri ABD ve İsrail hükümetten yana tavır takınırken, Türkiye hem tarafsız hem de insani durumu ön plana çıkaran ve bizleri düşünen bir açıklama yaptı. Eğer Mısır hükümeti, bizim isteklerimizi dinlerse ülke istikrara kavuşur. Biz şiddeti sevmiyoruz" dedi. Göstericilerden Kahire Amerikan Üniversitesi öğrencisi Temel Ahmet de "Başbakan Erdoğan'ın açıklaması ve çağrısı, şu ana kadar yabancı liderlerin yaptığı çağrılardan daha farklıydı ve bize göre, insan haklarını ön plana çıkaran bir açıklamaydı. Burada tüm arkadaşlar, Türkiye'nin başından beri takındığı tarafsız ve barışçı tutumu takdir ediyoruz ve alkışlıyoruz" diye konuştu. Bazı göstericiler Başbakan Erdoğan lehine sloganlar atarak, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün Mısır hükümetiyle ilgili açıklamasından sonra Erdoğan'ın açıklaması, hem bizi mutlu etti hem de bir lidere yakışır şekildeydi" dediler.