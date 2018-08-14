Erdoğan'ın ‘ABD'yi boykot' çağrısına Cumhurbaşkanlığı sitesinde sansür

ABD ile Türkiye arasında başlayan gerginlik devam ederken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’dan bugün ‘boykot’ çağrısı geldi. Ancak Erdoğan’ın bu konuşması, Cumhurbaşkanlığı sitesinde kısmen sansürlendi.

Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen, 'Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu’na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada gerilen Ankara-Washington ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın değerlendirmeleri arasında en dikkat çekici kısım da "Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız” kısmı oldu. Ancak Erdoğan’ın konuşmasının yayınlandığı Cumhurbaşkanlığı sitesinde bu ifadeler yer almadı.

Durumun medyada yer almasının ardından Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı Cumhurbaşkanlığı sitesine eklendi.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı sitesinde kısmen yer alan ifadelerinin tamamı şöyle:

"Daha çok istihdam oluşturacağız, daha çok ter dökeceğiz, daha çok emek vereceğiz. Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini, daha kalitelisini burada üretip, biz dışarıya satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların Iphone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı anlasınlar. Dolayısıyla biz, kendimize yeteceğiz. Olmayanı da üreteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp biz dışarıya servis edeceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir.”

Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan Erdoğan'ın 'sansürlü' konuşması ise şöyle:

"Daha çok istihdam oluşturacağız. Daha çok ter dökeceğiz, daha çok emek vereceğiz. Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini, daha kalitelisini burada üretip, biz dışarıya satacağız. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp, biz dışarıya servis edeceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir."

Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan Erdoğan'ın ifadelerinin tamamı şöyle: