"Erdoğan'ın ABD'de verdiği yemekte Obama'yla çalışmayı bırakan isimler hâlâ çalışıyormuş gibi gösterildi"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün akşam Washington’da düzenlediği toplantıya ABD Başkanı Barack Obama yönetimiyle çalışmayı çoktan bırakan isimlerin davet edildiği öne sürüldü. Cumhuriyet'ten İlhan Tanır'ın haberine göre, Karen Donfried, Julie Smith, Douglas Hengel gibi isimler “Obama’nın özel asistanı, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın yardımcısı, Dışişleri yetkilisi” şeklinde yansıtıldı. Obama yönetiminden davet edilen hiç kimse ise yemeğe katılmadı.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

İlk olarak Turkish Heritage Organization (THO) adlı Saray’a yakın kurumun yine Saray’a yakın bazı Washington yazarlarına verdiği ve o şekilde kamoyuna görünen bu listede birçok hata dikkat çekiyor. İşte Erdoğan’ın o davetinden skandallar listesi:

- Listenin ilk sayfasında Dr. Karen Donfried var. Donfried’in yanına, sıfatı olarak “Başkan Obama’nın Özel Asistanı, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa Kıdemli Genel Müdürü, German Marshal Fund Başkanı’” deniyor. Halbuki Donfried, Obama’nın eski özel asistanı. 2 yıl önce o görevinden ayrıldı. Bu ayrıntı saklanarak halen danışman olduğu izlenimi verilmiş. Anadolu Ajansı da ilk geçtiği haberinde Donfried’i Obama’nın özel asistanı olarak niteledi. Sonra haberini “Obama’nın eski özel asistanı” olarak düzeltti.

- Listenin ikinci sayfasında Julie Smith ismi var. Smith’in isminin yanına ise “ABD Başkan Yardımcısı Özel Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Yardımcısı” deniyor. Smith de, Joe Biden’in yardımcılığı pozisyonundan 2013’te ayrılmış.

- 3. sayfasında ise Douglas Hengel ismi var. Onun yanında da “ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji, Yaptırımlar ve Ticari İlişkiler Kıdemli Yardımcısı”’ sıfatı var. Hengel de, ABD yönetimi için çalışmayı çoktan bıraktı.

- Listenin ilk sayfasında ise Vin Weber ismi var ve bu kişinin “ABD Eski Kongre Üyesi, Uluslararası İlişkiler Uzmanı” olduğu yazıyor. Weber eski Kongre üyesi ama aynı zamanda bu toplantının davetiyelerini THO adına dağıtan Mercury lobi şirketinin kıdemli çalışanı. Yani Mercury isimlerini saklama ihtiyacı hissettikleri görülüyor.

- Listedeki bazı isimlerin (Ngozi Okonjo-Iweala, David Zalkan, Morris L.Reid) Türkiye ile ne gibi ilişkileri olduğu sırrını koruyor.

- Bir Türk liderinin ilk akşam yaptığı toplantıya Washington’daki sözü geçen isimlerden pek kimsenin gelmediği görülüyor. Amerika’nın önde gelen gazetelerinde ve dergilerinde Türkiye analizleri ile en çok öne çıkan uzmanları Erdoğan’ın yemeğine davet edilmedi. Washington kaynakları, Erdoğan politikalarını eleştiren Türkiye uzmanlarının davet edilmediğini belirttiler.

- Diğer taraftan Johns Hopkins SAIS Direktörü Vali Nasr, Georgetown Üniversitesi Dışişleri Okulu rektörü Joel Hellman, Woodrow Wilson Merkezi Başkanı Jane Harman Washington’ın etkili isimleri olarak toplantıya katıldıkları görülüyor. Ama bu isimlerin Türkiye ile doğrudan bir çalışmaları bulunmuyor. Liste ile ilgili yorum yapan Amerikalı bir kaynak, listeyi bir “skandal” ve “amatörlük” olarak ilan ederken, Erdoğan’ın kendisinin görüştüğü isimlerin gerçekten Obama yönetiminde çalışmadığını bilip bilmediği belirsizliğini koruyor. Listeyi hazırlayan THO ile Mercury’nin, toplantının üst düzeyde ve etkili isimlerin katıldığı izlenimini vermek için bu yola başvurdukları belirtiliyor.

- Amerikan Foreign Policy dergisinde yemekle ilgili yayımlanan yazıda John Hudson, Obama yönetiminden hiçbir yetkilinin bu yemeğe davetli olduğu halde katılmadığını belirterek şunları kaydetti: “Obama yönetiminden tek bir yetkilinin yemeğe katılmaması iki güç arasındaki güvenilmez ortamı ortaya koyuyor"