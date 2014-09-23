Erdoğan'ın ABD'de Türk iş insanlarına vereceği yemeği TÜRGEV mi organize edecek?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) zirvesi için gittiği New York’taki heyetinde, oğlu Bilal Erdoğan, 17 Aralık yolsuzluk operasyonu nedeniyle istifa etmek zorunda kalan eski AB Bakanı Egemen Bağış ve TÜRGEV’in başkanı Arzu Akalın da yer aldı. Erdoğan’ın perşembe günü akşamı Türk iş insanlarına sesleneceği yemeği de TÜRGEV’in organize edeceği iddia edildi.

JFK Havalimanı’nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Halit Çevik, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından karşılanan Erdoğan ile birlikte AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ve eski AB Bakanı Egemen Bağış da New York’a gitti.

Zirve süresince oğlu Bilal Erdoğan, damadı Berat Albayrak ve TÜRGEV’in başkanı Arzu Akalın da Erdoğan’a eşlik edecek.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un ev sahipliğinde bugün düzenlenecek “İklim Zirvesi”nde bir konuşma yapacak olan Erdoğan, BM’nin halen devam eden 69’uncu genel kurul toplantılarında da bir konuşma yapacak. Erdoğan, bu akşam zirve nedeniyle BM Genel Sekreteri Ban’ın ev sahipliğinde, aralarında ABD Başkanı Obama’nın da bulunduğu liderler onuruna verilecek yemeğe de katılacak.

TÜRGEV organize edecek

Erdoğan, perşembe sabahı ABD Ticaret Odası ve Başbakanlık Yatırım Tanıtma ve Destek Ajansı tarafından ortaklaşa olarak, önde gelen Amerikan şirketlerinin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek çalışma kahvaltısında, Türkiye’nin iş, yatırım, finans ve ticaret alanlarındaki potansiyelini öne çıkaran konularda ABD’li yatırımcılara hitap edecek. Erdoğan, aynı akşam ise Türk iş insanlarıyla yemekte buluşacak. Erdoğan’ın, Türk iş insanlarına sesleneceği Mahdarin Otel’deki akşam yemeğini, Bilal Erdoğan’ın da yöneticisi olduğu Arzu Akalın başkanlığındaki TÜRGEV organize edecek.

Erdoğan’a Türk koruma

New York polis teşkilatında görevli polis Erhan Yıldırım ile Bilgin Şaşmaz, Erdoğan ve ekibini korumakla görevlendirildi. ABD, geçen yıllarda olduğu gibi Türk heyetine tahsis ettiği polisler arasında yine Türklerin yer almasına özen gösterdi. Federal polis teşkilatından da bir Türk polisin yer aldığı koruma ekibi, Erdoğan’ın heyetinde yer aldı. Böylece Erdoğan’ın çok sayıda korumasının yanı sıra 3 de ABD vatandaşı Türk görev aldı.