Erdoğan'ın ABD ziyaretinde kaldığı 'Sam Amca'nın Misafirhanesi'nin ilginç tarihi

Donald Trump'ın daveti üzerine ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, Mayıs 2013'teki ziyaretinde olduğu gibi yine Pennsylvania Avuneue üzerinde Beyaz Saray’dan sonraki en önemli adres tahsis edildi. Adet olduğu üzerede konuk devlet liderine jest olarak binaya Türk bayrağı çekildi.

Amerika Bülteni'nde yer alan habere göre, Beyaz Saray’ın tam karşısındaki Blair House, ABD Başkanı'nı ziyarete gelen devlet başkanlarının ağırlandığı 4 ayrı evden oluşan bir apartman kompleksi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama da, başkan seçildikten sonra yemin töreni için Washington DC’ye taşındığında, yemin gününe kadar ailesi ile beraber 15 gün Blair House’da ikâmet etmişti.

Blair House, ‘Dünyanın en elit oteli’, ‘Sam Amca’nın Misafirhanesi’ veya ‘Washington DC’deki en iyi butik hotel’’ gibi lakaplarla anılıyor.

ABD hükümeti tarafından satın alındığı 1942 yılından beri, ABD’nin eski başkanlarının, seçim kazanmış başkanların ve dünyanın önemli ülkelerinin liderlerinin kaldığı bir yer oldu.

1981'deki 'dinleme cihazı' iddiası

1981 yılında Washington Post’un, Başkan Jimmy Carter yönetiminin mekânı dinleme cihazı yerleştirdiği iddiası küçük bir skandala yol açtı. Carter’ın dava açma tehdidinden sonra gazete iddiasını geri aldı.

1824 yılında inşa edilen 188 yılllık binanın ilk sahibi ABD’nin ilk başhekimi Dr. Joseph Lovell’dı. Daha sonra dönemin ABD Başkanı Andrew Jackson’un danışmanı Francis Preston Blair satın aldı binayı. Bina, yaklaşık 100 yıl boyunca sahibi olan Blair ailesinin adıyla anılıyor.

Churchill, Beyaz Saray’da pijamayla

dolaşınca ABD bu binayı satın aldı

1942 yılında ABD Başkanı F. D. Roosevelt’in eşi Eleanor Roosevelt, Beyaz Saray’da ağırladıkları İngiliz Başbakanı Winston Churchill’i pijamalarıyla görünce, kocasına, devletin sokağın karşısındaki binayı, misafirler için satın alması için ısrar etti. Bu ısrar sonucu 150 bin dolar ödenerek bina satın alındı.

ABD Başkanı Harry Truman, Beyaz Saray’daki yenileme inşaatı nedeniyle 1948’den itibaren 4 yıl Blair House’da kaldı. Burda bir de başarısız suikast girişimine hedef oldu.

ABD’nin yakın tarihindeki iki önemli dış politika doktrini olan Marshall Planı ve Truman Doktrini, Blair House’da hazırlandı.