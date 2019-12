Erdoğan'ın ABD ziyareti dış basında

T24 - Yabancı basın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Rus basınında, "Obama yönetimi, Türkiye ve Ermenistan'ın önüne, Azerbaycansız yeni bir yol haritası koyacak" iddiası yer aldı. İngiliz The Times gazetesine göreyse, gündemde İncirlik'te bulunduğu iddia edilen Amerikan nükleer silahlarının çekilmesi var.





Toplantının adı nükleer güvenlik zirvesi. Ama evsahibi ABD, tarihi de 24 Nisan'dan sadece iki hafta önce olunca denklem değişti.



Zirveye hem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hem de Ermenistan lideri Serj Sarkisyan katılıyor.



Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki normalleşme ve Barack Obama'nın 24 Nisan açıklaması ister istemez akla geliyor. Hem Erdoğan, hem de Sarkisyan'ın, Barack Obama ile pull-aside tabir edilen, kısa süreli görüşmelerde bulunması bekleniyor.



Kafkaslardaki gelişmeleri yakından izleyen bir Rus Regnum haber ajansına göre, Washington bu görüşmelerde tarafların önüne yeni bir yol haritası koyabilir. İddianın sahibi, ABD'deki Cumhuriyetçiler döneminde etkili olan, The Heritage Foundation'ın Avrasya uzmanı Ariel Cohen...



ABD yönetimi, yeni bir plan hazırlığı yapıyor. Yeni yol haritasının içeriği büyük olasılıkla, önce 6-7 Nisan'da Saraybosna'da yapılacak bölge ekonomik kalkınma toplantısında, Dışişleri Bakanı Ahmed Davutoğlu ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James Steinberg tarafından ele alınacak.



Ermeni tarafıyla da görüşüldükten sonra, Erdoğan ile Sarkisyan'ın önüne konulacak. En önemli öğesi, Azerbaycan faktöründen mümkün olduğunca uzak durulması olacak.





Amerikan nükleer silahlarının durumu...



Nükleer zirvede ABD-Türkiye temasının gündemine dair bir diğer iddia da, İncirlik'te bulunduğu iddia edilen Amerikan nükleer silahlarının durumu.



ABD ve Rusya 8 Nisan'da, yani zirveden hemen önce, stratejik silahların azaltılması antlaşmasına imza koyacak.



İngiliz The Times'ın iddiasına göre, Obama ABD'nin nükleer politikasını yeniden düzenleyecek. Bu çerçevede, Türkiye, Belçika, İtalya, Almanya ve Hollanda'da bulunan 200 adet B61 tipi nükleer bombanın çekilmesi gündemde.



Türkiye'de 50 kadar Amerikan nükleer bombasının bulunduğu iddia ediliyor. Ancak ABD'nin bu silahların varlığını hiçbir zaman kabul etmedi.