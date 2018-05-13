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"Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi"

Dinlenenler arasında eski AYM Başkanı Haşim Kılıç ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da var

13 Mayıs 2018 15:12

Devlet yetkililerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada karar açıklandı. Söz konusu kararda, o dönem başbakanlık görevini yürüten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 4 ayrı kripto telefonunun da defalarca dinlendiği ifade edildi.

Davada, kapatılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) eski Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan Harun Biniş'in de dahil olduğu 24 sanığın 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında hapse çarptırılmasının gerekçesi açıklandı.

Sabah’ın haberine göre; kararda, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 ayrı kriptolu telefonunun da defalarca dinlendiği vurgulandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, dava konusu "MİLCEP-K2" kriptolu cep telefonlarının, "FETÖ'nün amacı doğrultusunda, dinlemeye matuf olarak üretildiği" belirtilerek, o dönemde başbakanlık görevinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok bakan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile MGK, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay'a tahsisli kriptolu telefonların müteaddit defalar dinlendiği kaydedildi.

 

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