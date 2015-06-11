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Erdoğan’ın 3 gün 22 saat sonra sessizliğini bozmasına Twitter’da kim ne diyor

Erdoğan, Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’nde konuştu

11 Haziran 2015 19:26

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 Haziran seçimlerin ardından ilk kez ATO Congresium’da düzenlenen 4′üncü Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’ne katılarak, bir konuşma yaptı.

7 Haziran seçim sonuçlarını değerlendiren Erdoğan, halkın tek parti iktidarını tercih etmediğini ve çıkan sonuca saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Hükümet kurma çalışmalarına da değinen Erdoğan, “Kimse, hangi siyasi olursa olsun, ben deme hakkına sahip değildir. Herkes egolarını bir kenara koyup, bir an önce ülkemizde hükümet kurulmalı” dedi.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’la görüşmesini de anlatan Erdoğan, “Bu işin süratle kesintisiz devamı için ben üzerime düşen neyse bunu yapacağımı kendisiyle paylaştım” ifadelerini kullandı.

 

nediyor.com'un derlediği Twitter'da yer alan bazı paylaşımlar şöyle: 

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