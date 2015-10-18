Erdoğan'ın 2012 yılında açtığı cadde için bu kez de iki bakanın katılımıyla açılış töreni düzenlendi!

Denizli’nin Merkezefendi Mahallesi'nde, BBP’nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin verildiği cadde, 2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmasının ardından, bugün de Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katıldığı törenle ikinci kez açıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Muhsin Yazıcıoğlu Cadesi'nin ilk açılışı, 8 Haziran 2012'de o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde yapıldı. Caddenin açılışı 3 yıl sonra, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Denizli'de bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla bir kez daha yapıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, 'normal' resmi törenle açtığı caddenin ilk açılış haberi 7 Haziran 2012 tarihli Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesindeki "Başbakan Erdoğan Geliyor, Denizli Kazanıyor" başlıklı haberde de yer alıyor. Haberde Erdoğan'ın açtığı 30 projenin içinde Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin 2 milyon 886 bin 826 liraya mal olduğu da yer alıyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Denizli Teleferik’in açılışına katıldı. Teleferik açılışı sonrası Bakan Topçu ile Zeybekci, Merkezefendi Mahallesi’ne 2010’da ölen BBP’nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin verildiği caddenin açılışına katıldı. Bakan Topçu burada yaptığı açıklamada, "Ninem derdi ki, ’Adam vardır ölür evi, adam vardır ölür köyü üzülür, adam vardır ölür memleket üzülür’. Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle bir milletin yas tuttuğunu, milyonlarca insanın birlik içinde onu nasıl uğurladığını hep beraber gördük. Bir kez daha şehitlerimizle birlikte kendisine rabbimden rahmet diliyorum. Allah inşallah, bizi peygamber efendimizin sancağı altında bir ve beraber etsin. Bu hizmette emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

BBP: Açılışın seçim zamanı yapılması çirkin bir siyasi istismardır

BBP Denizli İl Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise yaptığı yazılı basın açıklamasında, beş yıl sonra yapılan töreni eleştirdi, şunları söyledi:

"Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin açılışının seçim öncesi bir tarihe denk getirilmesini doğru bulmuyoruz. Yıllar önce bu caddeye isim verildiği zaman memnuniyetimizi ve teşekkürlerimizi bildirmiştik. Ancak, açılışının bugün seçim öncesine denk getirilmesini bir suistimal, istismar olarak görüyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu’nun toplumdaki sevgi ve sempatisini oya dönüştürme çabası olarak görüyoruz. Her değeri ve her güzelliği siyasi amacına hizmet için kullanmaktan çekinmeyen bu anlayışın Merhum Genel Başkanımızı da kullanmasını çirkin buluyoruz. Seçim öncesi bunun açılış törenine parti olarak katılmama kararı aldık. Bu cadde açılışının bizimle bir alakası yoktur. Keşke yıllardan bu yana kullanılan bu cadde çok önceki bir tarihte veya seçimden sonraki bir tarihte açılışı yapılmış olsaydı daha şık olurdu. Ama bugün yapılması çirkin bir siyasi istismardır. AKP’nin, Merhum Genel Başkanımızın ismini istismar etmesini protesto ediyoruz."