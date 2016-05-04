Erdoğan'ın 2003'ten beri yollarını ayırdığı 26 isim

MKYK'de yetkilerinin elinden alınması ve grup toplantısının ardından partililerin konuyla ilgili soruları üzerine Başbakan Ahmet Davutoğlu "Her makamı elimle itebilirim ancak partinin yürekli kadrolarının yeise düşmesine izin vermeyeceğim" dedi. Ancak parti kulislerinde Davutoğlu'nun istifa edebileceği halen gündemde. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi Davutoğlu'nun "Henüz istifa kararı vermedim, karar aşamasındayım" dediğini öne sürdü.

Başbakan Davutoğlu istifa etmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003'te yola çıkıp birçoğuyla tartışmalı şekilde yol ayrımı yaşadığı 27. isim olacak.

İşte Erdoğan'ın 2003 senesinden beri yollarını ayırdığı eski AKP'li 26 kişi:

Beşir Atalay: Çözüm süreci rafa kaldırılınca o da parti içinden uzaklaştırıldı

Ekan Mumcu: Türban konusunda partililer ve Erdoğan'la ayrılık yaşadı

Binali Yıldırım: 64. Hükümet'te yeniden Ulaştırma Bakanı oldu.

Ali Babacan: Abdullah Gül'e yakın olduğu için ismi çizildi

Mehmet Ali Şahin: Halen AKP Genel Başkan Yardımcısı

Abdullah Gül: Erdoğan'ın uygulamalarından rahatsız.

Ali Coşkun:Uzun süredir aktif siyasetin dışında

Murat Başesgioğlu: 2010 yılında MHP'ye katıldı

Sami Güçlü: Tarım Bakanlığı'nı Mehdi Eker'e bıraktı.

Kürşad Tüzmen: Hastalığı nedeniyle siyaset dışında kaldı

Osman Pepe: Siyaset arenasının dışında kaldı

Zeki Ergezen: Bakanlığı 2005'e Nafiz Özak'a bıraktı

Hüseyin Çelik: Bir dönem parlamentoda olmayan Erdoğan muhaliflerinden

Cemil Çiçek: 4 bakana soruşturma istediği için gönderildi

Hilmi Güler: Turkcell'in bağımsız yönetim kurulu üyesi

Vecdi Gönül: TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyor.

Güldal Akşit: AKP'nin etik kurulu üyesi

Recep Akdağ: Domuz aşısı kavgası yaşadı, üzeri çizildi

Abdülkadir Aksu: Arınçla Nikâh şahidi fotoğrafı verdi, parlamentonun dışında kaldı

Abdüllatif Şener: Galataport ihalesine itiraz etti, partiden ayrılmak zorunda kaldı

Mehmet Aydın: İlk üç kabinede devlet bakanıydı. Şuan parlamento dışında.

Kemal Unakıtan: Erdoağan'la görev değişikliği nedeniyle anlaşmazlık yaşadı.

Atilla Koç: Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi

Mehdi Eker: AKP'nin 3 dönem kuralı nedeniyle aday olmadı

Nimet Bas: Bir süre sonra Erdoğan ve ekibinin gözünden düştü

Faruk N. Özak: Son seçimlerden sonra parlamento dışında kaldı