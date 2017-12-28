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"Erdoğan'ın 13 koruması görevden alındı"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 13 koruma polisinin görevden alındığı öne sürüldü

28 Aralık 2017 13:51

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 13 koruma polisinin görevden alındığı öne sürüldü.  Görevden alınan polislerin 23 Aralık'taki AKP Şırnak İl Kongresi'nde Erdoğan'ın konuşma yapacağı platformun etrafında görevli olduğu belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yaşanan olayın ardından AKP Şırnak İl Örgütü'nün kimi yöneticilerinden alınan bilgilere göre, Erdoğan'ın talimatı ile platformun etrafında görevli olan 13 koruma polisi görevden alındı. 

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 23 Aralık'ta katıldığı partisinin Şırnak İl Kongresi'nde konuşma yaptığı esnada, sahneye çıkan Hüseyin Demircan isimli bir partili kendisine sarılmaya çalışmıştı.

 

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