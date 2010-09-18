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Erdoğan'ı yuhalayanlar hâlâ bulunamadı

Basketbol Şampiyonası'nın final maçı sonrası, Erdoğan'ı yuhalayan kişiler kamera kayıtlarından tek tek tespit ediliyor.

18 Eylül 2010 03:00

T24 - Dünya Basketbol Şampiyonası'nın final maçı sonrasında, Başbakan Erdoğan'ı yuhalayan kişiler kamera kayıtlarından tek tek tespit ediliyor. O kişilerden biri gözaltına alındı. Ancak çocuk olduğu için serbest bırakıldığı öğrenildi.

Türkiye ile Amerika arasında oynanan final maçı sonrasında düzenlenen madalya töreni sırasında Başbakan Erdoğan, bir grup seyirci tarafından protesto edilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Asayiş Büro Amirliği, olayla ilgili soruşturma başlattı. Protesto olayına karışan kişilerin belirlenmesi için yayıncı kuruluştan alınan görüntüler incelendi. İncelemede 20 kişinin kimliği belirlendi. Olayla ilgili bir çocuk gözaltına alındı. Ancak Bakırköy Adliyesi'nce serbest bırakıldı. Kimliği belirlenen diğer protestocuların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.


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