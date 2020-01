Erdoğan’ı TT Arena’da Galatasaray yönetimi karşıladı

AKP İstanbul İl Kongresi için TT Arena'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, büyük sevgi gösterileri eşliğinde stadyuma gelerek tribünleri dolduran onbinlerce partiliyi selamladı. Erdoğan'ı, Arena'da Galatasaray yöneticileri karşıladı. Kongre öncesi partililere otoparklarda özel indiriğm yapıldı.

Başbakan'dan İstanbul şiiri

Divan başkanlığı seçimi yapılmasının ardından Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan video klip, Başbakan’ın seslendirdiği Necip Fazıl Kısakürek'in 'Canım İstanbul' adlı şiiri eşliğinde gösterildi.

Dansçılardan gösteri

Başbakan'ın tribünleri selamlayıp yerine oturmasının ardından İstanbul silueti şeklinde hazırlanmış sahnedeki platforma çıkan dansçılar müthiş bir gösteri yaptı. Dansın sonunda protokolde bulunanlar gösteriyi ayakta alkışladı.

Ve Başbakan sahada

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte TT Arena'ya geldi. Erdoğan'ın partilileri selamlamak üzere sahaya girişiyle birlikte tribünlerde coşku doruğa çıktı. Erdoğan kendisi için hazırlanmış platformun üzerinde sahanın etrafında tribünleri dolaşarak karanfil attı.

Başbakan’ı ev sahipleri karşıladı

Başbakan Erdoğan’ın, ev sahibi sıfatıyla, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, İkinci başkan Ali Dürüst, Teknik Direktör Fatih Terim, ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Albayrak karşıladı.

Gazetecilere bilgi veren Abdurrahim Albayrak, “Ev sahibi olarak Sayın Başbakan’ı girişte biz karşılayacağız. Bugün hep beraber olacağız inşallah” dedi. Albayrak çimlerin zarar görmemesi için sahaya serilen örtüyü de çok beğendiğini söyleyerek, “Çok güzel düşünmüşler. Çok güzel olmuş” dedi.

Partililere özel indirim

Organizasyon komitesi, TT Arena Stadı’ndaki kongrenin TEM Otoyolu trafiğini etkilememesi için bir dizi önlem aldı. Partilileri taşıyan otobüsler ya da özel araçlar için, stattan yaklaşık 1 kilometre ileride özel bir park yeri oluşturuldu. Kumanyalarını otobüslerde alan partililer, ilçe başkanlarının öncülüğünde kendilerine statta ayrılan bölümlere kadar yürüdü. Bu sırada karışıklık çıkmaması için organizasyondan partililer grupları sürekli kontrol etti. Stada gelenleri, önlerindeki pankartta "Miladı 1453 olmayanın hedefi 2023 olamaz" yazan mehter takımı karşıladı. Engelliler, stadın engelli giriş kapısından içeri alındı. TT Arena Stadı’nın büfeleri de maç günlerindeki gibi açıktı. Ancak büfedeki fiyat tarifelerinde kongreye özel indirime gidildi. Eski fiyat tarifelerinin üzerleri kapatılarak yeni fiyat tarifeleri asıldı. İndirim oranı en az yüzde 30 oldu.

Girişte büyük organizasyon

Kapılar TT Arena’ya gelenlerin en kolay yoldan stadyuma girişlerini sağlayacak şekilde düzenlenmiş durumdaydı.

Bölgelere ayrılan ilçelerden gelen partililer gruplar halinde kendi kapılarından geçerek Arena’ya geldi.

Ak Parti kongresi büyük bir organizasyona sahne olurken, rakiplerini kıskandırdı. Öğle saatlerinden itibaren ilçelerden otobüsleriyle gelip, stada uzak boş alanda otobüslerinden inerek, önlerinde kafile başkanları ve ellerinde tabelalarla birlikte uzun kortejler halinde, Hac organizasyonunu andıran düzenle, belirli zaman aralıklarıyla büyük bir disiplinle kendilerine ayrılan güzergahtan Arena’ya geldiler. Partililer, otobüslerde kendilerine dağıtılan kumanyalarla kargaşa yaratmadan, kendilerine ayrılan bölümlere oturdular.

Mehter Takımı coşturdu

Başbakan sahneye çıktığında, kendisine yürüyüş parkuru ile tribünler arasında kalan boşluktan kendisine eşlik edecek olan k Kültür Bakanlığı’nın 40 kişilik Mehteran takımı prova mahiyetinde stadı turlayıp, tribünleri coşturdu.

Ön koltuklarda boşluk kalan yerler görevlilerin uyarısıyla dolduruldu. Ak Parti İl Başkanı Aziz Babuşçu ve Kadir Topbaş ile ilçe belediye başkanları şu anda vatandaşları selamladı.

Tribünlerde Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları Ak Parti’ye amigo desteği verirken, partili olmamasına rağmen arkadaşının ricasını kırmayarak Arena’ya koşan fanatikTrabzonspor taraftarı Atalay Aydın’da arkadaşlarıyla birlikte tribünleri coşturdu.

Güngören’den gelen bir grup taraftarlar, futbol müsabakalarında rakip takıma söyledikleri tezahüratları, Ak Parti ve CHP’ye uyarladı.

Taraftarlar, ezeli rakipleri için maçlarda söyledikleri “Trabzon’la uğraşmak senin neyine, ula Fenerbahçe… Er mi yaman bey mi yaman, Kadıköy’de hodri meydan” sözlerini, iktidar ve muhalefete “Ak Parti’yle uğraşmak senin neyine, ula CHP… Er mi yaman bey mi yaman, sandıkta hodri meydan” sözleriyle uyarladılar.

Başbakan gelmeden önce prova yapıp, bütün stat Ak Parti'nin seçim şarkısı "Bi daha"yı söylediler. Daha sonra davul şov yaptılar.

Partilileri metro çıkışında uzun tahta bacaklar karşıladı.

Dansçılar kapıda

Prova yapmak üzere sabah erken saatlerde gelen Bir Adım Dans Grubu ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen halk dansları ekipleri, güvenlik gerekçesiyle stada alınmayınca, yerlerde oturup beklemek zorunda kaldı.

1500 özel güvenlik ve 150 kişilik temizlik hizmetleri Akdeniz adlı şirket tarafından karşılanırken, konrge için aralarında İstanbul Adliyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Halkalı’da 2009 yılında açılışı Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Mehmet Akip Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Hastanesi’nde görev yapan temizlik işçileri de kongrede fazla mesai yaptı.

Basın mensupları saat 12.00’de içeri alınmaya başlandı. Arena’dan ilk davul sesleri duyulmaya başlanırken, Kültür Bakanlığı Mehtaran takımı ilk sesli provasını yaptı.. Sahanın içinde zeplin uçtu.

Arena büyük şova hazır

Ak Parti İl Başkanlığı 4. Olagan İl Kongresi’ne saatler kala bütün hazırlıklar tamam. İlk kez bir siyasi gösteriye sahne olacak olan Arena günlerdir, Ak Parti Kongresi’ne hazırlanırken, büyük şölenin mimarı, Ak Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın kongrelerini organize eden YDR Reklam Ajansı Sahibi Fikret Karadeniz, İl Başkanı Aziz Babuşcu’nun, İl Kongresi’ni TT Arena’da yapma fikri ve kararını kendileriyle paylaşmasının ardından, çalışmalara başladı.

Kararın ardından İl Başkanlığı’nda Teşkilat Başkanı Halis Dalkılıç başkanlığında bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon ulaşımdan, katılıma, alan yerleşiminden teknik çalışmalara kadar her ayrıntıyı planladı.

İstanbul’un tüm ilçelerinden TT Arena’ya ulaşım güzergahları, kilomotreleri ve araçların yaklaşık variş süreleri hesaplandı. İlçelerden gelecek yaklaşık 1850 aracın herbiri için araç sorumluları belirlendi. Her aracın yolcu indirme ve bindirme yeri, parklanma alanı belirlendi, bu noktalar için yönlendirme levhaları hazırlandı. Her araç için ayrı ayrı iletişim kartları ve araç önü levhaları basıldı. İlçe ulaşım sorumluları ve araç sorumluları ile once toplantılar, sonra yerinde uygulamalar yapıldı.

Tribünlerde her ilçe için ayrı ayrı yerler ayrıldı. 100 binin üzerinde katılım beklenen kongre için, tüm katılımcılara bilet basıldı. Stada 30 kapıda 120 turnikeden giriş yapılacak. Basın, Delege, Protokol girişleriyle beraber her ilçenin hangi kapıdan giriş yapacağı ve hangi tribünde oturacağı planlandı. TT Arena’daki çalışmalar, günde 3 vardiya olarak yaklaşık 750 kişi ile sürdürüldü.

Sahne ve sahne fonunu 70 metre olarak tasarlandı.. Sahne fonu; ortada 21x40 metre, her iki yanda ise 21X15 ölçülerinde içine led ekranların yerleştirileceği iki ayrı parça olmak üzere üç parçadan oluşturuldu. Sahne üç kademeli olarak yapıldı. Yerden 1 metre yükseltilen 1. Kademenin ölçüsü 40x17 metre. Bu alanda Adım Dans Tiyatro’sunun folklor gösterileri olacak. Sahnenin ikinci kademesi yerden 3.5 metre yükseklikte 40x9 metre ölçülerinde. Bu kademede Divan Heyeti ve İl Başkanı Aziz Babuşcu’nun konuşmasını yapacağı bir kürsü yer aldı.

Sahnenin üçüncü kademesi ise yerden 5 metre yükseklikte ve 12 x 40 metre ölçülerinde . Sahnenin bu bölümünde Üsküdar’dan Tarihi Yarımada’ya doğru 3 boyutlu bir İstanbul yer alacak. İstanbul Boğazı’nda vapurlar, Kız Kulesi, Haydarpaşa, arkada Sultanahmet, Galat Köprüsü, Galata Kulesi ve önde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 metre yükseklikte bir maketi var.

Arena’da içeride toplam 6 adet led ekran, dışarıda 2 adet led ekran ve ses düzeni kullanıldı. Stat zemininde Erdoğan’ın katılımcıları selamlayacağı, zeminden bir metre yükseklikte, 2 metre genişliğinde ve 291 metre uzunluğunda yürüyüş yolu hazırlandı.

Ses düzeni, sahne fonu, led ekranlar ve dekorlar için 132 adet motor bu motorlarla birlikte yaklaşık 14 bin 300 metre taşıyıcı zincir kullanıdı. Stat çimlerinin zarar görmemesi için 7560 metrekare çim alanı, bu amaçla özel olarak üretilmiş olan plastik bir madde ile kaplandı. Arena’dan 16 kameralı reji ile canlı yayın yapılacak.